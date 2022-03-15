Джабаров усомнился в словах Арестовича о сроках достижения мирного соглашения с Россией

По словам парламентария, Россия готова к диалогу, но не в ущерб. Также член Совета Федерации выразил надежду, что российские военные доведут проводимую "Операцию Z" до конца.

Когда Вооружённые силы Украины сложат оружие и признают, что они больше не сопротивляются, тогда можно будет говорить о заключении мирного соглашения. Об этом Лайфу заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя заявление советника президента Украины Алексея Арестовича о сроках достижения мирного соглашения с Россией.

"Я заявлениям Арестовича никогда не верил, потому что из того, что он говорил всегда, 99% — это враньё. Я надеюсь, что мы эту операцию доведём до конца. Вот когда ВСУ сложат оружие и признают, что они больше не сопротивляются, тогда можно говорить о каких-то переговорах", — заявил сенатор.

Однако Джабаров признал, что разговор с нынешним руководством Украины может и не выйти, ведь власти Киева слишком запятнали за последние две недели своё имя.

"Особенно то, что произошло вчера в Донбассе. Поэтому, я думаю, надо посмотреть и пожелать успехов нашим военным. Мы ведём переговоры, но не в ущерб. Соглашения "Минск-3" или "Минск-4" — мы знаем, чем заканчиваются эти соглашения, — это сплошной обман. Поэтому, если они готовы к полной безоговорочной капитуляции, это нормально", — заключил парламентарий.