Джабаров усомнился в словах Арестовича о сроках достижения мирного соглашения с Россией
По словам парламентария, Россия готова к диалогу, но не в ущерб. Также член Совета Федерации выразил надежду, что российские военные доведут проводимую "Операцию Z" до конца.
Когда Вооружённые силы Украины сложат оружие и признают, что они больше не сопротивляются, тогда можно будет говорить о заключении мирного соглашения. Об этом Лайфу заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя заявление советника президента Украины Алексея Арестовича о сроках достижения мирного соглашения с Россией.
"Я заявлениям Арестовича никогда не верил, потому что из того, что он говорил всегда, 99% — это враньё. Я надеюсь, что мы эту операцию доведём до конца. Вот когда ВСУ сложат оружие и признают, что они больше не сопротивляются, тогда можно говорить о каких-то переговорах", — заявил сенатор.
Однако Джабаров признал, что разговор с нынешним руководством Украины может и не выйти, ведь власти Киева слишком запятнали за последние две недели своё имя.
"Особенно то, что произошло вчера в Донбассе. Поэтому, я думаю, надо посмотреть и пожелать успехов нашим военным. Мы ведём переговоры, но не в ущерб. Соглашения "Минск-3" или "Минск-4" — мы знаем, чем заканчиваются эти соглашения, — это сплошной обман. Поэтому, если они готовы к полной безоговорочной капитуляции, это нормально", — заключил парламентарий.
Ранее Лайф рассказывал, что президент Украины Владимир Зеленский решил продлить военное положение ещё на месяц. Соответствующий законопроект украинский лидер внёс на рассмотрение Верховной рады. Этот режим был введён в стране после начала Россией "Операции Z" по демилитаризации соседней страны.
ТАСС / Валерий Шарифулин