ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 15 марта 2022, 09:05

Джабаров усомнился в словах Арестовича о сроках достижения мирного соглашения с Россией

По словам парламентария, Россия готова к диалогу, но не в ущерб. Также член Совета Федерации выразил надежду, что российские военные доведут проводимую "Операцию Z" до конца.

Когда Вооружённые силы Украины сложат оружие и признают, что они больше не сопротивляются, тогда можно будет говорить о заключении мирного соглашения. Об этом Лайфу заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя заявление советника президента Украины Алексея Арестовича о сроках достижения мирного соглашения с Россией.

"Я заявлениям Арестовича никогда не верил, потому что из того, что он говорил всегда, 99% — это враньё. Я надеюсь, что мы эту операцию доведём до конца. Вот когда ВСУ сложат оружие и признают, что они больше не сопротивляются, тогда можно говорить о каких-то переговорах", — заявил сенатор.

Однако Джабаров признал, что разговор с нынешним руководством Украины может и не выйти, ведь власти Киева слишком запятнали за последние две недели своё имя.

Зеленский заявил о назначенных на 15 марта переговорах Украины с Россией
Зеленский заявил о назначенных на 15 марта переговорах Украины с Россией

"Особенно то, что произошло вчера в Донбассе. Поэтому, я думаю, надо посмотреть и пожелать успехов нашим военным. Мы ведём переговоры, но не в ущерб. Соглашения "Минск-3" или "Минск-4" — мы знаем, чем заканчиваются эти соглашения, — это сплошной обман. Поэтому, если они готовы к полной безоговорочной капитуляции, это нормально", — заключил парламентарий.

Янукович заявил, что предлагал Зеленскому план урегулирования в Донбассе, но получил отказ
Янукович заявил, что предлагал Зеленскому план урегулирования в Донбассе, но получил отказ

Ранее Лайф рассказывал, что президент Украины Владимир Зеленский решил продлить военное положение ещё на месяц. Соответствующий законопроект украинский лидер внёс на рассмотрение Верховной рады. Этот режим был введён в стране после начала Россией "Операции Z" по демилитаризации соседней страны.

BannerImage

ТАСС / Валерий Шарифулин

Юлия Архипова
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Владимир Джабаров
  • Комментарии Лайфу
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar