"Это совершенно неуместно": Британский премьер призвал фанатов "Челси" прекратить скандировать имя Абрамовича

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал болельщиков лондонского "Челси" перестать скандировать имя владельца клуба Романа Абрамовича. Об этом сообщает пресс-служба правительства страны.

"Понятно, что фанатов переполняют эмоции, но на данный момент их действия совершенно неуместны. Поддерживать команду можно и другими способами", — говорится в сообщении.

На прошлой неделе Правительство Великобритании заморозило все активы Абрамовича в стране, а Премьер-лига отстранила его от управления клубом. Ранее Лайф сообщал, что российский бизнесмен решил продать "Челси", с которым за 19 лет выиграл 21 трофей.