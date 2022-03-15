"Это совершенно неуместно": Британский премьер призвал фанатов "Челси" прекратить скандировать имя Абрамовича
Ранее в Туманном Альбионе были заморожены все активы российского бизнесмена, а Премьер-лига отстранила его от управления клубом.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал болельщиков лондонского "Челси" перестать скандировать имя владельца клуба Романа Абрамовича. Об этом сообщает пресс-служба правительства страны.
"Понятно, что фанатов переполняют эмоции, но на данный момент их действия совершенно неуместны. Поддерживать команду можно и другими способами", — говорится в сообщении.
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На прошлой неделе Правительство Великобритании заморозило все активы Абрамовича в стране, а Премьер-лига отстранила его от управления клубом. Ранее Лайф сообщал, что российский бизнесмен решил продать "Челси", с которым за 19 лет выиграл 21 трофей.
В турнирной таблице чемпионата Англии "Челси" занимает третье место, набрав в 28 матчах 59 очков. Его опережают только "Манчестер Сити" (70 баллов) и "Ливерпуль" (66).
ТАСС / Adam Davy