Двойные стандарты: Как в Британии губят "Челси" из-за Абрамовича, но не мешают "Ньюкаслу" и его саудовским владельцам Политика снова нагло вмешалась в спорт, причём в очередной раз страдает всё, что имеет хоть какое-то отношение к России 14 марта, 11:40 Во время матча Премьер-лиги между "Челси" и "Ньюкасл Юнайтед" на "Стэмфорд Бридж", 13 марта 2022 года в Лондоне, Англия. Обложка © Getty Images / Clive Mason

Футбольный клуб "Челси" продолжает переживать тяжёлые времена. Команду обложили санкциями буквально со всех сторон. Целая гора запретов от английского правительства мешает развиваться клубу полноценно. И всё из-за санкций против российского бизнесмена Романа Абрамовича. Параллельно в английском чемпионате играет команда, к владельцам которой или хотя бы к их стране вопросов может быть гораздо больше, чем к нашему бизнесмену. Лайф рассказывает о странной политике двойных стандартов в Британии, к которой, впрочем, мы уже привыкли.

Тяжёлая ситуация в "Челси"

В жизни "Челси" началась, как это принято сейчас говорить, "новая реальность". Клуб столкнулся с целым рядом банов и запретов, часть из которых выглядят просто смешно. Например, ограничения суммы, которую можно потратить на организацию выездных матчей. В этой связи главный тренер лондонцев Томас Тухель готов сам везти футболистов на матч Лиги чемпионов против "Лилля".

— По последней информации, которой я обладаю, нам предоставят самолёт: мы сможем и туда долететь, и обратно на нём вернуться. Если нет, то поедем на поезде. Если не на поезде, то на автобусе. Если не будет автобуса, то я сам поведу минивэн, — заявил Тухель.

Тренер Томас Тухель. Фото © Getty Images / Nick Potts / PA Images

В действительности сквозь все подобные слова и выражения можно увидеть один важнейший посыл: при чём здесь футболисты и болельщики, если санкции были наложены на Романа Абрамовича? И как ему теперь продавать клуб? Контроль над "Челси" взяло на себя британское правительство. Основная его суть — не дать заработать россиянину ни цента. Даже продать клуб теперь нельзя, только отдать — и то под контролем Правительства Великобритании.

Иными словами, за своё детище Абрамович не получит ни цента от нового владельца. И если к нему нет в Англии сострадания и сочувствия, кроме фанатов "Челси", которые боготворят бывшего владельца клуба, то за что так с игроками — непонятно никому.

— У вас, наверное, есть знакомые, которые работают в "Челси" и говорят, что у них есть работа? Каково их будущее? В безопасности ли они? А болельщики "Челси"? Какое они имеют отношение к происходящему? От этого страдают обычные граждане Англии, а для России это не имеет никакого значения. Это делает правительство посмешищем для всего мира. Я имел дело с госслужащими большую часть своей жизни, и по большей части они совершенно бесполезны, — заявил бывший владелец "Челси" Кен Бейтс.

Честь и хвала футболистам "Челси", они продолжают играть более чем достойно и мощно. Так, в минувшие выходные команда Томаса Тухеля обыграла "Ньюкасл". И вот тут важно заметить, что к "сорокам" и их владельцам может быть немало вопросов, а особенно к стране, которую они представляют, — Саудовскую Аравию. Однако британское правительство не спешит вводить ограничения против "Ньюкасла".

Двойные стандарты

Перед матчем "Ньюкасл" – "Челси" целый ряд британских журналистов и болельщиков обратили внимание на ряд интересных фактов. Например, в субботу в Саудовской Аравии, и это официально признано, казнили 81 человека. В 2015 году саудиты при поддержке США и Великобритании вторглись в Йемен. И это совсем небольшой список.

Однако ни британское правительство, ни Английская премьер-лига даже не думают как-то вводить ограничения против "Ньюкасла", которым владеет консорциум из Саудовской Аравии. Всё дело в том, что у Лондона и Эр-Рияда достаточно тесное сотрудничество, особенно сейчас, когда Борис Джонсон собирается лететь в Саудовскую Аравию, чтобы обсуждать возможные поставки нефти в страну.

Во время матча Премьер-лиги между "Челси" и "Ньюкасл Юнайтед" на "Стэмфорд Бридж", 13 марта 2022 года в Лондоне, Англия. Фото © Getty Images / Clive Mason

При этом у "Ньюкасла" планы грандиозные. По сути, новые владельцы (саудиты взяли клуб в управление лишь осенью 2021 года) собираются за несколько лет вывести его на совершенно иной уровень. Нечто подобное мы видели с "Манчестер Сити", когда за него взялись шейхи из Абу-Даби, или ПСЖ после прихода богатых людей из Катара. Не исключается, что через пару-тройку лет именно "Ньюкасл" займёт место "Челси" в элите английского футбола, если всё будет идти такими темпами.

И опять политика нагло вмешалась в спорт. Как можно вводить санкции против Саудовской Аравии и говорить хоть что-то про вторжение в Йемен? Особенно с учётом того, что проходит оно при поддержке Британии. До этого нет дела. Зато есть оно до нашей спецоперации на Украине, которая так сильно заботит британское правительство, что даже по "Челси" готовы стрелять из всех пушек. А лондонцы-то, к слову, в прошлом году стали победителями Лиги чемпионов, взяли Суперкубок УЕФА и вышли на космический уровень.

Впрочем, удивлены ли мы этому? Абсолютно нет. В очередной раз в мире спорта при поддержке политиков решили ударить по всему тому, что имеет хоть какое-то отношение к России. И неважно, что для Англии "Челси" куда важнее, чем для нашей страны. Сейчас "аристократы" доживают до конца сезона, а вот что будет дальше — интрига.

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Авторы Шамиль Гаджиев