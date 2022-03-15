МО РФ показало кадры уничтожения техники ВСУ высокоточным комплексом

Министерство обороны России показало видео уничтожения двух боевых машин пехоты ВСУ высокоточным комплексом. На кадрах можно увидеть, как беспилотный летательный аппарат ВС РФ находит технику, после чего происходит попадание высокоточным боеприпасом.