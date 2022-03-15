МО РФ показало кадры уничтожения техники ВСУ высокоточным комплексом

Беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил России находит технику в прицеле, после чего происходит попадание боеприпаса и мощный взрыв.

Кадры уничтожения двух боевых машин пехоты ВСУ высокоточным комплексом. Видео © Минобороны РФ

Министерство обороны России показало видео уничтожения двух боевых машин пехоты ВСУ высокоточным комплексом. На кадрах можно увидеть, как беспилотный летательный аппарат ВС РФ находит технику, после чего происходит попадание высокоточным боеприпасом.