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Опубликовано 15 марта 2022, 08:54
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МО РФ показало кадры уничтожения техники ВСУ высокоточным комплексом

Беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил России находит технику в прицеле, после чего происходит попадание боеприпаса и мощный взрыв.

Кадры уничтожения двух боевых машин пехоты ВСУ высокоточным комплексом. Видео © Минобороны РФ

Министерство обороны России показало видео уничтожения двух боевых машин пехоты ВСУ высокоточным комплексом. На кадрах можно увидеть, как беспилотный летательный аппарат ВС РФ находит технику, после чего происходит попадание высокоточным боеприпасом.

Ранее Минобороны опубликовало видео уничтожения реактивных систем залпового огня ВСУ. На кадрах видно детонацию реактивных боеприпасов, хранившихся в ангаре, после которой у некоторых ракет сработали разгонно-маршевые двигатели.

Минобороны показало уничтожение техники ВСУ российскими вертолётами Ка-52
Минобороны показало уничтожение техники ВСУ российскими вертолётами Ка-52

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.

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Кадр из видео Минобороны РФ

Григорий Воронцов
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