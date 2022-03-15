Российский фигурист Гуменник начал сотрудничать с тренером олимпийского чемпиона Чена
На декабрьском чемпионате России в Санкт-Петербурге наш спортсмен занял пятое место.
Российский фигурист Пётр Гуменник заявил, что с начала сезона сотрудничает с тренером из США Рафаэлем Арутюняном. Об этом он сообщил в своём инстаграме.
"С начала этого сезона Рафаэль Владимирович регулярно помогает мне по видеосвязи", — написал Гуменник.
Арутюнян воспитал олимпийского чемпиона Пекина-2022 — американца Нэтана Чена. Ранее 64-летний специалист также работал с пятикратной чемпионкой мира Мишель Кван из США и трёхкратной победительницей ЧМ японкой Мао Асадой.
Гуменник — бронзовый призёр российского этапа серии Гран-при в 2020 году. На декабрьском чемпионате России в Санкт-Петербурге он занял пятое место.
ТАСС / Сергей Бобылев