НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
15 марта, 08:41

Российский фигурист Гуменник начал сотрудничать с тренером олимпийского чемпиона Чена

На декабрьском чемпионате России в Санкт-Петербурге наш спортсмен занял пятое место.

Российский фигурист Пётр Гуменник заявил, что с начала сезона сотрудничает с тренером из США Рафаэлем Арутюняном. Об этом он сообщил в своём инстаграме.

"С начала этого сезона Рафаэль Владимирович регулярно помогает мне по видеосвязи", написал Гуменник.

Российских фигуристов и тренеров не будут номинировать на премию ISU

Российских фигуристов и тренеров не будут номинировать на премию ISU

Арутюнян воспитал олимпийского чемпиона Пекина-2022 — американца Нэтана Чена. Ранее 64-летний специалист также работал с пятикратной чемпионкой мира Мишель Кван из США и трёхкратной победительницей ЧМ японкой Мао Асадой.

Гуменник — бронзовый призёр российского этапа серии Гран-при в 2020 году. На декабрьском чемпионате России в Санкт-Петербурге он занял пятое место.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Бобылев

Роман Фейгин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1