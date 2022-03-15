Глава Минфина Франции Ле Мэр: Новый пакет санкций ЕС затронет более 600 россиян

Об этом министр заявил перед встречей своих коллег из стран – участниц объединения в Брюсселе. Однако раскрывать подробности и называть имена этих людей он отказался.