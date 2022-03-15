Глава Минфина Франции Ле Мэр: Новый пакет санкций ЕС затронет более 600 россиян
Об этом министр заявил перед встречей своих коллег из стран – участниц объединения в Брюсселе. Однако раскрывать подробности и называть имена этих людей он отказался.
Новый пакет санкций Европейского союза затронет более 600 россиян. Такое заявление сделал журналистам глава Министерства финансов Франции Брюно Ле Мэр.
"Принят новый пакет санкций, который затронет более 600 россиян", — сказал Ле Мэр перед началом встречи министров финансов 27 стран ЕС в Брюсселе.
При этом называть имена россиян, попавших в этот пакет, Ле Мэр отказался.
Как рассказывал Лайф, ограничения против России вводятся в связи с тем, что 24 февраля Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Запад уже давно вводит антироссийские ограничения и продолжил бы это делать даже без событий на Украине. Лайф следит за развитием событий в Незалежной в режиме реального времени.
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