Экономист Дудчак — о словах Псаки: Своими санкциями США сокрушили лишь экономику Европы
В России же, по его мнению, в будущем установится экономический суверенитет и произойдёт отказ от доллара. Эксперт также назвал преувеличенными слухи о смерти российской экономики.
Единственное, что разрушили США введением санкций, — это экономику Европы, Россия же будет ставить свою экономическую систему на новые рельсы. Так Лайфу прокомментировал заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что ограничения "полностью сокрушили" российскую экономику, экономист Александр Дудчак.
"Что они (американцы. — Прим. Лайфа) сокрушили — это экономику Европы. Вот у них серьёзные проблемы. Я не вижу поводов для таких выводов, которые делает представитель США. В России начинается процесс трансформации экономики на совершенно новые рельсы", — сказал он.
Эксперт убеждён, что в будущем в России будет установлен экономический суверенитет, а также произойдёт отказ от доллара и кредитование будет происходить в рублях. По сравнению с другими странами, считает Дудчак, РФ имеет много шансов пережить серьёзные катаклизмы — как искусственные, так и естественные. Как следствие, слухи о смерти российской экономики уж слишком преувеличены, уверен он.
"С энергетикой у России всё в порядке — и с атомной, и с углеводородной, и с какой угодно. У России избыточные природные ресурсы и уж точно проблем в энергетике нет. Если там кто-то пытается запретить импорт из России какой-либо продукции энергетической, это больше похоже на попытку самоубийства, чем на попытку нанести какой-то ущерб", — заключил Дудчак.
Ранее обозреватель Fox News Такер Карлсон заявил, что американский президент Джо Байден борьбой с Россией уничтожает США. Журналист подчеркнул, что Белый дом объявил полномасштабную экономическую войну суверенному государству в то время, когда никто не вторгался на территорию США и не нападал на Штаты.
Напомним, поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала "Операция Z" на Украине. Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Лайф следит за развитием событий.
Лента новостей
Премьер-министры Польши, Чехии и Словении 15 марта встретятся с Зеленским в Киеве
сегодня в 08:30
Компания из США по объявлению ищет наёмников на Украину, предлагая по $2 тысячи в день
сегодня в 08:24
Представитель МИД РФ Полищук: Биолаборатории на Украине представляют опасность для Европы
сегодня в 08:22
Pexels