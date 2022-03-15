Экономист Дудчак — о словах Псаки: Своими санкциями США сокрушили лишь экономику Европы

В России же, по его мнению, в будущем установится экономический суверенитет и произойдёт отказ от доллара. Эксперт также назвал преувеличенными слухи о смерти российской экономики.

Единственное, что разрушили США введением санкций, — это экономику Европы, Россия же будет ставить свою экономическую систему на новые рельсы. Так Лайфу прокомментировал заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что ограничения "полностью сокрушили" российскую экономику, экономист Александр Дудчак.

"Что они (американцы. — Прим. Лайфа) сокрушили — это экономику Европы. Вот у них серьёзные проблемы. Я не вижу поводов для таких выводов, которые делает представитель США. В России начинается процесс трансформации экономики на совершенно новые рельсы", — сказал он.

Эксперт убеждён, что в будущем в России будет установлен экономический суверенитет, а также произойдёт отказ от доллара и кредитование будет происходить в рублях. По сравнению с другими странами, считает Дудчак, РФ имеет много шансов пережить серьёзные катаклизмы — как искусственные, так и естественные. Как следствие, слухи о смерти российской экономики уж слишком преувеличены, уверен он.

"С энергетикой у России всё в порядке — и с атомной, и с углеводородной, и с какой угодно. У России избыточные природные ресурсы и уж точно проблем в энергетике нет. Если там кто-то пытается запретить импорт из России какой-либо продукции энергетической, это больше похоже на попытку самоубийства, чем на попытку нанести какой-то ущерб", — заключил Дудчак.