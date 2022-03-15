"Остаёмся на связи": Карпин объяснил, почему не вызвал Дзюбу в сборную России
Сам футболист выразил желание и готовность присоединиться к национальной команде.
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что не вызвал нападающего Артёма Дзюбу в национальную команду по просьбе форварда и на фоне ситуации на Украине. Слова наставника приводит пресс-служба РФС.
"В воскресенье мы пообщались с Артёмом по телефону, он заверил, что, как и говорил на встрече, очень хочет играть за сборную. Но сейчас, в связи с непростой ситуацией на Украине, где у него проживает много родственников, извинился и попросил по семейным обстоятельствам его на этот сбор не вызывать. Мы договорились, что остаёмся с ним на связи и будем следить за его выступлениями за "Зенит", — заявил Карпин.
Кроме того, из-за физической формы попросил не вызывать себя на сбор и защитник "Зенита" Вячеслав Караваев. Как и в случае с Дзюбой, тренерский штаб национальной команды пошёл навстречу игроку.
Ранее сборная России по футболу огласила состав национальной команды на предстоящий учебно-тренировочный сбор, который пройдёт с 21 по 27 марта в Москве.
РФС / Михаил Шапаев