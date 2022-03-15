Снова без Дзюбы: Назван состав сборной России по футболу на ближайший сбор в Москве
Национальная команда на следующей неделе будет тренироваться в столице.
Тренерский штаб сборной России по футболу огласил состав национальной команды на ближайший сбор, который состоится в Москве.
Состав сборной России по футболу:
- вратари: Матвей Сафонов ("Краснодар"), Александр Селихов ("Спартак"), Антон Шунин ("Динамо");
- защитники: Георгий Джикия ("Спартак"), Игорь Дивеев (ЦСКА), Кирилл Заика ("Сочи"), Даниил Круговой ("Зенит"), Максим Осипенко ("Ростов"), Илья Самошников ("Рубин"), Алексей Сутормин ("Зенит"), Сергей Терехов ("Сочи"), Дмитрий Чистяков ("Зенит");
- полузащитники: Зелимхан Бакаев ("Спартак"), Дмитрий Баринов ("Локомотив"), Даниил Глебов ("Ростов"), Александр Ерохин ("Зенит"), Рифат Жемалетдинов ("Локомотив"), Арсен Захарян ("Динамо"), Антон Зиньковский ("Крылья Советов"), Алексей Ионов ("Краснодар"), Далер Кузяев ("Зенит"), Андрей Мостовой ("Зенит"), Владислав Сарвели ("Крылья Советов"), Даниил Фомин ("Динамо");
- нападающие: Антон Заболотный (ЦСКА), Иван Сергеев ("Крылья Советов"), Фёдор Смолов ("Динамо").
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Отметим, что сбор национальной команды пройдёт с 21 по 27 марта в Москве. Его программа станет известна позднее.
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РФС / Михаил Шапаев