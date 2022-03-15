Вице-премьер Абрамченко: Россия расширяет поставки продуктов из дружественных стран

По её словам, западные санкции не приведут к изоляции агропромышленного рынка РФ. За последние полтора месяца Россельхознадзор разрешил ввозить продовольственную продукцию 140 зарубежных предприятий.

Россия начала расширять поставки продуктов из дружественных стран, на сегодняшний день предпосылок для появления дефицита в условиях санкций Запада нет. Об этом заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

"Никаких предпосылок для рисков дефицита или снижения ассортимента в условиях внешнего экономического давления нет. Мы переориентируем рынок и наладим выгодную взаимную торговлю, расширим партнёрскую сеть с дружественными странами", — приводит её слова пресс-служба Правительства РФ.

По словам Абрамченко, санкции не приведут к изоляции агропромышленного рынка России, ведь Москва заключает соглашения с новыми поставщиками. Вице-премьер рассказала, что Россельхознадзор за последние полтора месяца разрешил ввозить в страну продовольственную продукцию более 140 зарубежных предприятий, в том числе из Турции, Индии, Китая, Белоруссии, Азербайджана, Киргизии, Казахстана. В частности, Абрамченко указала на поставки молочных и мясных товаров, кормов и кормовых добавок, рыбной продукции и племенного материала, а также инкубационного яйца.

"Россия обеспечивает себя основными продовольственными товарами и продолжает расширять поставки импорта для насыщения рынка разной продукцией и увеличения ассортимента для российского потребителя", — подчеркнула вице-премьер.