Вице-премьер Абрамченко: Россия расширяет поставки продуктов из дружественных стран

Россия начала расширять поставки продуктов из дружественных стран, на сегодняшний день предпосылок для появления дефицита в условиях санкций Запада нет. Об этом заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

"Никаких предпосылок для рисков дефицита или снижения ассортимента в условиях внешнего экономического давления нет. Мы переориентируем рынок и наладим выгодную взаимную торговлю, расширим партнёрскую сеть с дружественными странами", — приводит её слова пресс-служба Правительства РФ.

По словам Абрамченко, санкции не приведут к изоляции агропромышленного рынка России, ведь Москва заключает соглашения с новыми поставщиками. Вице-премьер рассказала, что Россельхознадзор за последние полтора месяца разрешил ввозить в страну продовольственную продукцию более 140 зарубежных предприятий, в том числе из Турции, Индии, Китая, Белоруссии, Азербайджана, Киргизии, Казахстана. В частности, Абрамченко указала на поставки молочных и мясных товаров, кормов и кормовых добавок, рыбной продукции и племенного материала, а также инкубационного яйца.

"Россия обеспечивает себя основными продовольственными товарами и продолжает расширять поставки импорта для насыщения рынка разной продукцией и увеличения ассортимента для российского потребителя", — подчеркнула вице-премьер.