ВКС РФ за прошедшие сутки уничтожили шесть "Байрактаров" на Украине

Всего же с начала проведения военной спецоперации было уничтожено 156 беспилотных летательных аппаратов, 1306 танков и других боевых бронемашин и 127 реактивных систем залпового огня противника.

Российская авиация и силы противовоздушной обороны за сутки сбили два украинских самолёта, один вертолёт и 13 беспилотников, в том числе несколько поставленных Турцией "Байрактаров". Об этом сообщил журналистам во вторник официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

"Сбито 16 воздушных целей: по одному самолёту Су-24 и Су-25 Военно-воздушных сил Украины, один вертолёт Ми-8 и 13 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе шесть аппаратов "Байрактар ТБ-2", — проинформировал представитель ведомства.

Кроме того, российская авиация поразила за сутки 136 украинских военных объектов на земле, в том числе четыре зенитных ракетных комплекса, три реактивные установки залпового огня, четыре радиолокационные станции разведки, подсветки целей и наведения зенитного ракетного комплекса С-300. Есть в этом списке военные склады, а также пункты управления и узлов связи.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 156 беспилотных летательных аппаратов, 1306 танков и других боевых бронированных машин, 127 реактивных систем залпового огня, 471 орудие полевой артиллерии и миномёт, а также 1054 единицы специальной военной автомобильной техники", — сообщил Конашенков.