Российские десантники захватили опорный пункт националистов и иностранных наёмников под Киевом

Всё захваченное вооружение, в том числе 10 противотанковых комплексов Javelin, будет передано подразделениям Народной милиции ДНР и ЛНР.

Подразделения Воздушно-десантных войск РФ захватили опорный пункт националистов и иностранных наёмников у населённого пункта Гута-Межигорская в Киевской области. Об этом сообщил на брифинге во вторник официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

"Российскими десантниками изъято 10 противотанковых ракетных комплексов американского производства Javelin и ряд других образцов вооружения, поставленных западными странами на Украину", — проинформировал он.

Всё захваченное вооружение будет передано подразделениям Народной милиции ДНР и ЛНР, уточнили в Минобороны.