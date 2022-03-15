Российские десантники захватили опорный пункт националистов и иностранных наёмников под Киевом
Всё захваченное вооружение, в том числе 10 противотанковых комплексов Javelin, будет передано подразделениям Народной милиции ДНР и ЛНР.
Подразделения Воздушно-десантных войск РФ захватили опорный пункт националистов и иностранных наёмников у населённого пункта Гута-Межигорская в Киевской области. Об этом сообщил на брифинге во вторник официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
"Российскими десантниками изъято 10 противотанковых ракетных комплексов американского производства Javelin и ряд других образцов вооружения, поставленных западными странами на Украину", — проинформировал он.
Всё захваченное вооружение будет передано подразделениям Народной милиции ДНР и ЛНР, уточнили в Минобороны.
А ранее во вторник российские военные показали уничтожение техники ВСУ вертолётами Ка-52. Армейская авиация выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, поддержке подразделений, выполняющих задачи в рамках "Операции Z".
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