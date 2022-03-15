СК РФ заведёт дело за преследование на Украине Захаровой, Суровикина и Кириллова

Председатель ведомства Александр Бастрыкин назвал действия украинских властей вопиющей попыткой незаконно привлечь к ответственности должностных лиц, осуществляющих свои обязанности и долг.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить ответное уголовное дело за преследование на Украине официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ Сергея Суровикина и начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Это уголовное дело является очередной вопиющей попыткой украинских властей незаконно привлечь к ответственности российских должностных лиц, осуществляющих свои обязанности и долг", — сказано в записи.

Дело в отношении должностных лиц, принявших незаконные процессуальные решения на Украине, будет возбуждено по статье "Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела".