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Опубликовано 15 марта 2022, 06:37

СК РФ заведёт дело за преследование на Украине Захаровой, Суровикина и Кириллова

Председатель ведомства Александр Бастрыкин назвал действия украинских властей вопиющей попыткой незаконно привлечь к ответственности должностных лиц, осуществляющих свои обязанности и долг.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить ответное уголовное дело за преследование на Украине официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ Сергея Суровикина и начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Это уголовное дело является очередной вопиющей попыткой украинских властей незаконно привлечь к ответственности российских должностных лиц, осуществляющих свои обязанности и долг", — сказано в записи.

Дело в отношении должностных лиц, принявших незаконные процессуальные решения на Украине, будет возбуждено по статье "Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела".

Бастрыкин поручил возбудить дело после осквернения мемориала Славин в Братиславе
Бастрыкин поручил возбудить дело после осквернения мемориала Славин в Братиславе

А ранее Лайф рассказывал, что Следственный комитет заведёт дело на должностных лиц Генпрокуратуры Украины за преследование артистов РФ. В российском ведомстве считают, что обвинение граждан России в посягательстве на территориальную целостность Незалежной является абсолютно безосновательным и незаконным.

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