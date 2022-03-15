Бастрыкин поручил возбудить дело после осквернения мемориала Славин в Братиславе
По данным пресс-службы ведомства, действия злоумышленников, обливших памятник синей и жёлтой краской, направлены против интересов России в сфере сохранения исторической памяти.
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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело за осквернение центрального мемориала советским воинам в Братиславе, сообщает пресс-служба ведомства.
Уточняется, что 3 марта злоумышленники облили синей и жёлтой краской памятник в военно-мемориальном комплексе "Славин", где покоится 6845 красноармейцев, погибших в Словакии в боях с фашистами.
"Действия злоумышленников, совершивших противоправное деяние, направлены против интересов России в сфере сохранения исторической памяти о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и его решающей роли в победе над фашизмом", — сказано в записи.
Следователи СК РФ должны также запросить необходимую для расследования информацию в МИД России.
А ранее Лайф сообщал, что Следственный комитет возбудил уголовные дела из-за нападений на российские посольства. Ведомство отметило, что злоумышленники знали о международной защите и иммунитете зданий, которые они собирались атаковать.