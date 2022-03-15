НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
15 марта, 06:00

Бастрыкин поручил возбудить дело после осквернения мемориала Славин в Братиславе

По данным пресс-службы ведомства, действия злоумышленников, обливших памятник синей и жёлтой краской, направлены против интересов России в сфере сохранения исторической памяти.

<p>Обложка © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=260198126285095&set=pb.100068847295360.-2207520000..&type=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Посольство России в Словакии</a></p>

Обложка © Facebook / Посольство России в Словакии

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело за осквернение центрального мемориала советским воинам в Братиславе, сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что 3 марта злоумышленники облили синей и жёлтой краской памятник в военно-мемориальном комплексе "Славин", где покоится 6845 красноармейцев, погибших в Словакии в боях с фашистами.

"Действия злоумышленников, совершивших противоправное деяние, направлены против интересов России в сфере сохранения исторической памяти о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и его решающей роли в победе над фашизмом", — сказано в записи.

Следователи СК РФ должны также запросить необходимую для расследования информацию в МИД России.

Жители Риги привели в порядок осквернённый памятник воинам-освободителям

Жители Риги привели в порядок осквернённый памятник воинам-освободителям

А ранее Лайф сообщал, что Следственный комитет возбудил уголовные дела из-за нападений на российские посольства. Ведомство отметило, что злоумышленники знали о международной защите и иммунитете зданий, которые они собирались атаковать.

Артур Лапсаков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1