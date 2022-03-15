Крупнейшее водохранилище Крыма почти полностью заполнилось водой

Самое крупное водохранилище Крыма — Чернореченское — заполнилось водой почти полностью. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя.

На 14 марта наличие воды в водохранилище составляет 60,857 млн кубометров, что составляет 94,7% от общего объёма (64,2 млн кубометров). Это гарантирует стабильное водоснабжение жителей Севастополя не только в 2022-м, но и в 2023 году, уточнили в департаменте.