Крупнейшее водохранилище Крыма почти полностью заполнилось водой
Это гарантирует стабильное водоснабжение жителей Севастополя не только в 2022-м, но и в 2023 году, уточнили в Департаменте городского хозяйства.
Самое крупное водохранилище Крыма — Чернореченское — заполнилось водой почти полностью. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя.
На 14 марта наличие воды в водохранилище составляет 60,857 млн кубометров, что составляет 94,7% от общего объёма (64,2 млн кубометров). Это гарантирует стабильное водоснабжение жителей Севастополя не только в 2022-м, но и в 2023 году, уточнили в департаменте.
А ранее Лайф показывал, как разблокированный российскими военными в рамках "Операции Z" Северо-Крымский канал начал заполняться водой из Днепра. Насыпанную Украиной дамбу в 2014 году, которая закрывала воду для полуострова, российские военные взорвали 26 февраля.
Water-rf.ru / Роман Акимов