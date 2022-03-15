Власти Подмосковья отменили масочный режим и социальную дистанцию

С 15 марта в Московской области отменяется масочный режим и социальная дистанция. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"В Подмосковье отменены следующие ограничения: ношение масок перестаёт быть обязательным; отменяется обязательная социальная дистанция на общественном транспорте, объектах торговли, других местах общественного пользования, на предприятиях и в организациях", — сказано в сообщении.