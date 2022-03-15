Власти Подмосковья отменили масочный режим и социальную дистанцию
Также прекращаются проверки со стороны органов власти и Роспотребнадзора за соблюдением антиковидных рекомендаций. Напомним, с 15 марта ношение масок стало необязательным в Москве.
Обложка © АГН "Москва" / Софья Сандурская
С 15 марта в Московской области отменяется масочный режим и социальная дистанция. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
"В Подмосковье отменены следующие ограничения: ношение масок перестаёт быть обязательным; отменяется обязательная социальная дистанция на общественном транспорте, объектах торговли, других местах общественного пользования, на предприятиях и в организациях", — сказано в сообщении.
Кроме того, по данным пресс-службы администрации, прекращаются проверки со стороны органов власти Московской области и Роспотребнадзора за соблюдением антиковидных рекомендаций.
А накануне стало известно, что с 15 марта масочный режим отменён в Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Кроме того, отменяются требования об установке на рабочих местах перегородок и регулярного измерения температуры сотрудников. Напомним, официально масочный режим был введён в Москве с 12 мая 2020 года.