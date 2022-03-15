Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 решили не продавать свои игры россиянам
Уже оформленные предзаказы при этом остаются действительными, однако новые приниматься не будут. Также все желающие смогут вернуть покупку продолжения истории серии про катастрофу в Чернобыле.
Украинская компания GSC Game World — разработчик серии компьютерных игр S.T.A.L.K.E.R. — решила отказаться от продаж своей продукции в России. Такое заявление компания сделала на странице в соцсети "ВКонтакте".
"Физические издания не будут доступны даже для тех, кто уже осуществил предзаказ. Для возврата средств обращайтесь, пожалуйста, в магазины, в которых вы оформляли предзаказ", — говорится в сообщении.
При этом уже оформленные предзаказы остаются действительными, однако новые приниматься не будут. Также уже купившие новую игру разработчиков могут вернуть предзаказ. Такое решение связано с несогласием действий России, которая проводит "Операцию Z" на Украине. В компании подчеркнули, что им не "жаль терять часть комьюнити".
Ранее свои продажи в России остановили разработчики компьютерных игр CD Projekt RED, Activision Blizzard, Electronic Arts и Ubisoft.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
Кадр из видео YouTube / GSC Game World