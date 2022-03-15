Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 решили не продавать свои игры россиянам

Уже оформленные предзаказы при этом остаются действительными, однако новые приниматься не будут. Также все желающие смогут вернуть покупку продолжения истории серии про катастрофу в Чернобыле.

Украинская компания GSC Game World — разработчик серии компьютерных игр S.T.A.L.K.E.R. — решила отказаться от продаж своей продукции в России. Такое заявление компания сделала на странице в соцсети "ВКонтакте".

"Физические издания не будут доступны даже для тех, кто уже осуществил предзаказ. Для возврата средств обращайтесь, пожалуйста, в магазины, в которых вы оформляли предзаказ", — говорится в сообщении.