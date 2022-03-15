Минобороны показало уничтожение техники ВСУ российскими вертолётами Ка-52
Армейская авиация выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержке подразделений, выполняющих задачи в рамках "Операции Z".
Вертолёты Ка-52 авиации ВКС РФ наносят удары по украинской военной технике и живой силе ВСУ. Видео © Минобороны РФ
Министерство обороны России показало, как вертолёты Ка-52 авиации ВКС РФ наносят удары по украинской военной технике и живой силе ВС Украины.
В ролике можно увидеть запись с экрана оператора оружия и переговоры военных. Точными ударами из 30-миллиметровой пушки были уничтожены военный грузовик и 122-миллиметровая гаубица "Акация".
"Экипажи вертолётов Ка-52, действуя парами, выполнили пуски авиационных ракет, уничтожив назначенные цели", — уточнили в ведомстве.
Армейская авиация в ходе проведения "Операции Z" выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержке подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации, заявили в Минобороны.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
Кадр из видео Минобороны РФ