В Красноярском крае завершили расследование убийства семьи с двумя детьми

Следователи завершили расследование убийства семьи из четырёх человек в Канске, доказав вину главы семейства. Об этом сообщили в пресс-службе управления СКР по Красноярскому краю.

"Виновность мужчины в убийстве супруги и двух детей подтверждается совокупностью собранных в ходе расследования уголовного дела доказательств, в том числе заключениями ряда судебных экспертиз, показаниями свидетелей. Уголовное преследование в отношении подозреваемого в совершении убийства женщины и детей прекращено в связи с его смертью", — заявили в ведомстве.

Инцидент произошёл в декабре 2021 года. В квартире была обнаружена убитой семья из четырёх человек — 35-летняя Светлана, её 38-летний супруг Николай, а также семилетняя дочь и одиннадцатилетний сын. На их телах зафиксированы колото-резаные раны. По факту убийства было возбуждено уголовное дело. Следствие рассматривало разные версии произошедшего, но основной было то, что супруг Светланы сначала убил семью, а потом покончил с собой. Этот вариант событий подтвердился в ходе расследования.

Следователи установили, что мужчина испытывал неприязненные чувства к супруге из-за бракоразводного процесса, нежелания женщины примиряться, чувства ревности и убеждения, что она не должна воспитывать их совместных детей в браке с другим мужчиной. В связи с этим он и решил совершить преступление: в магазинах города купил туристический нож и монтажную хозяйственную ленту, под предлогом примирения приехал в квартиру, где убил супругу и двух детей и покончил с собой.