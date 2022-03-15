Норвежская Equinor прекращает торговлю российской нефтью и нефтепродуктами

Норвежская нефтегазовая компания Equinor (бывшая Statoil) прекращает торговлю российской нефтью и нефтепродуктами из-за событий на Украине. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"После объявления о том, что Equinor начала процесс по выходу из проектов в России, было принято решение, что компания также остановит торговлю российской нефтью", — говорится в сообщении.