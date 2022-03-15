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15 марта, 07:24

Норвежская Equinor прекращает торговлю российской нефтью и нефтепродуктами

В пресс-службе компании уточнили, что намерены пересмотреть все аспекты сотрудничества с Россией, включая свои юридические обязательства по ранее заключённым контрактам.

Норвежская нефтегазовая компания Equinor (бывшая Statoil) прекращает торговлю российской нефтью и нефтепродуктами из-за событий на Украине. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"После объявления о том, что Equinor начала процесс по выходу из проектов в России, было принято решение, что компания также остановит торговлю российской нефтью", — говорится в сообщении.

Таким образом, Equinor более не будет вступать в новые сделки или перевозить нефть и нефтепродукты из России. В компании уточнили, что намерены пересмотреть все аспекты сотрудничества с РФ, включая юридические обязательства, ведь на текущий момент фирма связана определёнными условиями по ранее заключённым контрактам.

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Ранее Лайф писал, что Еврокомиссия предложила план полного отказа от покупки угля, нефти и газа из России до 2030 года. Кроме того, ведомство обнародовало документ по сокращению зависимости от поставок российского голубого топлива на 67% до конца 2022 года. Данные меры приняты в связи с российской "Операцией Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. Лайф следит за развитием событий вокруг Украины.

Обложка ©

Pexels

Григорий Воронцов

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