Минобороны: Российские войска взяли под полный контроль Херсонскую область

Кроме того, группировка войск ДНР прорвала оборону украинских националистов, взяв под контроль населённый пункт Пантелеймоновка, и вышла на рубеж Верхнеторецкое – Новосёловка-2.

Российские войска взяли под полный контроль всю территорию Херсонской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Вооружёнными силами Российской Федерации взята под полный контроль вся территория Херсонской области", — сказал он в ходе брифинга.