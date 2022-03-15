Минобороны: Российские войска взяли под полный контроль Херсонскую область

Российские войска взяли под полный контроль всю территорию Херсонской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Вооружёнными силами Российской Федерации взята под полный контроль вся территория Херсонской области", — сказал он в ходе брифинга.