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Опубликовано 15 марта 2022, 07:19

Минобороны: Российские войска взяли под полный контроль Херсонскую область

Кроме того, группировка войск ДНР прорвала оборону украинских националистов, взяв под контроль населённый пункт Пантелеймоновка, и вышла на рубеж Верхнеторецкое – Новосёловка-2.

Российские войска взяли под полный контроль всю территорию Херсонской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Вооружёнными силами Российской Федерации взята под полный контроль вся территория Херсонской области", — сказал он в ходе брифинга.

Также, по его словам, группировка войск ДНР прорвала оборону украинских националистов, взяв под контроль населённый пункт Пантелеймоновка, и вышла на рубеж Верхнеторецкое – Новосёловка-2.

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Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.

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Кадр из видео Минобороны РФ

Артур Лапсаков
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