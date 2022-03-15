Минобороны: Российские войска взяли под полный контроль Херсонскую область
Кроме того, группировка войск ДНР прорвала оборону украинских националистов, взяв под контроль населённый пункт Пантелеймоновка, и вышла на рубеж Верхнеторецкое – Новосёловка-2.
Российские войска взяли под полный контроль всю территорию Херсонской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Вооружёнными силами Российской Федерации взята под полный контроль вся территория Херсонской области", — сказал он в ходе брифинга.
Также, по его словам, группировка войск ДНР прорвала оборону украинских националистов, взяв под контроль населённый пункт Пантелеймоновка, и вышла на рубеж Верхнеторецкое – Новосёловка-2.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
Кадр из видео Минобороны РФ