Премьер-министры Польши, Чехии и Словении 15 марта встретятся с Зеленским в Киеве
Целью их согласованной с руководством ЕС поездки на Украину станет подтверждение "недвусмысленной поддержки всем Европейским союзом" суверенитета и независимости страны.
Премьер-министры Польши, Чехии и Словении 15 марта посетят Киев, где планируют встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и их украинским коллегой Денисом Шмыгалем. Об этом сообщает пресс-служба польского кабмина.
"Председатель Совета министров [Польши] Матеуш Моравецкий и вице-премьер, председатель Комитета по национальной безопасности и делам обороны Ярослав Качиньский вместе с премьер-министром Чехии Петром Фиалой и премьер-министром Словении Янезом Яншей направляются сегодня в Киев в качестве представителей Европейского совета", — говорится в сообщении.
В польском кабмине добавили, что визит согласован с председателем Евросовета Шарлем Мишелем и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Целью встречи станет подтверждение "недвусмысленной поддержки всем Европейским союзом" суверенитета и независимости Украины, а также предоставление широкого пакета поддержки украинского государства и общества.
Ранее Лайф рассказал, что советник Зеленского назвал возможные сроки достижения мирного соглашения с Россией. При этом Алексей Арестович заложил очень большую временную погрешность — более месяца. Президент Зеленский уточнил, что переговоры, в которых накануне была взята "техническая пауза", возобновятся 15 марта.
ТАСС / Ukrinform via ZUMA Press Wire