Премьер-министры Польши, Чехии и Словении 15 марта встретятся с Зеленским в Киеве

Целью их согласованной с руководством ЕС поездки на Украину станет подтверждение "недвусмысленной поддержки всем Европейским союзом" суверенитета и независимости страны.

Премьер-министры Польши, Чехии и Словении 15 марта посетят Киев, где планируют встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и их украинским коллегой Денисом Шмыгалем. Об этом сообщает пресс-служба польского кабмина.

"Председатель Совета министров [Польши] Матеуш Моравецкий и вице-премьер, председатель Комитета по национальной безопасности и делам обороны Ярослав Качиньский вместе с премьер-министром Чехии Петром Фиалой и премьер-министром Словении Янезом Яншей направляются сегодня в Киев в качестве представителей Европейского совета", — говорится в сообщении.