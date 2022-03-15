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15 марта, 08:24

Компания из США по объявлению ищет наёмников на Украину, предлагая по $2 тысячи в день

В вакансии говорится, что профессионалы с боевым опытом требуются "немедленно". Среди задач указаны "тайные операции по эвакуации людей".

Американская компания разместила объявление по поиску военных наёмников для работы на Украине. Вакансия появилась на сайте silentprofessionals.org.

Там указывается, что профессионалы с боевым опытом требуются "немедленно". Среди задач указаны "тайные операции по эвакуации людей".

Требования для кандидатов: пять лет опыта военной службы или работы в частной военной компании, как минимум год боевого опыта в операциях за рубежом, хорошая физическая подготовка, умение ориентироваться на местности, знание советских образцов оружия, опыт в разведке и контрразведке. За работу предлагают от одной до двух тысяч долларов в день.

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При этом ранее в Минобороны РФ заявили, что вооружённым силам известны места нахождения иностранных наёмников на Украине, по ним будут наноситься точечные удары. Представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков подчеркнул, что вся дальнейшая ответственность за гибель этой категории зарубежных граждан в Незалежной лежит только на руководстве западных стран.

Обложка ©

Getty Images / Melissa Sue Gerrits

Александра Вишнякова

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