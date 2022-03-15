Компания из США по объявлению ищет наёмников на Украину, предлагая по $2 тысячи в день

Американская компания разместила объявление по поиску военных наёмников для работы на Украине. Вакансия появилась на сайте silentprofessionals.org.

Там указывается, что профессионалы с боевым опытом требуются "немедленно". Среди задач указаны "тайные операции по эвакуации людей".

Требования для кандидатов: пять лет опыта военной службы или работы в частной военной компании, как минимум год боевого опыта в операциях за рубежом, хорошая физическая подготовка, умение ориентироваться на местности, знание советских образцов оружия, опыт в разведке и контрразведке. За работу предлагают от одной до двух тысяч долларов в день.