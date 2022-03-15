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15 марта, 08:12

В России за сутки с ковидом госпитализировали 7273 человека

По состоянию на 15 марта общее число выздоровевших достигло 15 704 022, за последние 24 часа их количество увеличилось на 118 372 человека.

За минувшие сутки в России с коронавирусом госпитализировали 7273 пациента, это сразу на 168,2% больше, чем днём ранее. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с распространением инфекции.

Вылечилось за минувшие 24 часа 118 372 человека, общее количество выздоровевших достигло 15 704 022. За всё время в стране выявлено 17 412 919 случаев заражения, из которых 36 678 — за последние сутки. За этот период скончалось 558 граждан, всего зарегистрировано 361 902 летальных исхода.

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Ранее Лайф рассказывал, что с 15 марта в Москве стало необязательным ношение масок. Также об отмене масочного режима и социальной дистанции сообщили власти Подмосковья. С сегодняшнего дня в регионе прекращаются проверки со стороны органов власти и Роспотребнадзора за соблюдением антиковидных рекомендаций.

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Сайт Правительства Москвы

Артур Лапсаков
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