В России за сутки с ковидом госпитализировали 7273 человека
По состоянию на 15 марта общее число выздоровевших достигло 15 704 022, за последние 24 часа их количество увеличилось на 118 372 человека.
За минувшие сутки в России с коронавирусом госпитализировали 7273 пациента, это сразу на 168,2% больше, чем днём ранее. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с распространением инфекции.
Вылечилось за минувшие 24 часа 118 372 человека, общее количество выздоровевших достигло 15 704 022. За всё время в стране выявлено 17 412 919 случаев заражения, из которых 36 678 — за последние сутки. За этот период скончалось 558 граждан, всего зарегистрировано 361 902 летальных исхода.
Ранее Лайф рассказывал, что с 15 марта в Москве стало необязательным ношение масок. Также об отмене масочного режима и социальной дистанции сообщили власти Подмосковья. С сегодняшнего дня в регионе прекращаются проверки со стороны органов власти и Роспотребнадзора за соблюдением антиковидных рекомендаций.
Сайт Правительства Москвы