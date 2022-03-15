В России за сутки с ковидом госпитализировали 7273 человека

За минувшие сутки в России с коронавирусом госпитализировали 7273 пациента, это сразу на 168,2% больше, чем днём ранее. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с распространением инфекции.

Вылечилось за минувшие 24 часа 118 372 человека, общее количество выздоровевших достигло 15 704 022. За всё время в стране выявлено 17 412 919 случаев заражения, из которых 36 678 — за последние сутки. За этот период скончалось 558 граждан, всего зарегистрировано 361 902 летальных исхода.