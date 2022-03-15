Власти Санкт-Петербурга сообщили о завершении пятой волны ковида

В Петербурге завершился пятый пик волны коронавируса. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" сообщил председатель городского Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

"Сейчас недельный уровень госпитализации, который мы зафиксировали на предыдущей неделе, находится на минимальном уровне, который ранее нами фиксировался между первой и второй волной, даже ниже. Поэтому у нас есть все основания говорить, что пятая волна завершилась", — уточнил он.

Глава Комздрава также напомнил, что днём ранее в коронавирусных стационарах находилось чуть более 2,7 тысячи пациентов, освободилось 1,4 тысячи больничных коек.