Власти Санкт-Петербурга сообщили о завершении пятой волны ковида
Как отметил глава городского Комитета по здравоохранению, показатели заболеваемости среди населения сейчас находятся на минимальном уровне.
В Петербурге завершился пятый пик волны коронавируса. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" сообщил председатель городского Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.
"Сейчас недельный уровень госпитализации, который мы зафиксировали на предыдущей неделе, находится на минимальном уровне, который ранее нами фиксировался между первой и второй волной, даже ниже. Поэтому у нас есть все основания говорить, что пятая волна завершилась", — уточнил он.
Глава Комздрава также напомнил, что днём ранее в коронавирусных стационарах находилось чуть более 2,7 тысячи пациентов, освободилось 1,4 тысячи больничных коек.
Ранее Лайф рассказывал, что с 15 марта в Москве стало необязательным ношение масок. Также об отмене масочного режима и социальной дистанции сообщили власти Подмосковья. С сегодняшнего дня в регионе прекращаются проверки со стороны органов власти и Роспотребнадзора за соблюдением антиковидных рекомендаций.
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