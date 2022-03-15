Представитель МИД РФ Полищук: Биолаборатории на Украине представляют опасность для Европы

По словам дипломата, проведение Россией "Операции Z" нацелено в том числе и на купирование этой угрозы. Ранее Минобороны РФ публиковало найденные секретные документы о проводимых там опытах.

Биологические лаборатории, которые находятся на территории Украины, несут опасность как для России, так и для всей Европы. Об этом заявил директор Второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук в беседе с РИА "Новости".

"Что касается биолабораторий на украинской территории, они представляют опасность не только для России, но и всей Европы", — сказал представитель внешнеполитического ведомства.