Представитель МИД РФ Полищук: Биолаборатории на Украине представляют опасность для Европы
По словам дипломата, проведение Россией "Операции Z" нацелено в том числе и на купирование этой угрозы. Ранее Минобороны РФ публиковало найденные секретные документы о проводимых там опытах.
Биологические лаборатории, которые находятся на территории Украины, несут опасность как для России, так и для всей Европы. Об этом заявил директор Второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук в беседе с РИА "Новости".
"Что касается биолабораторий на украинской территории, они представляют опасность не только для России, но и всей Европы", — сказал представитель внешнеполитического ведомства.
По словам дипломата, проведение Россией "Операции Z" на Украине нацелено в том числе и на купирование этой угрозы.
Как рассказывал Лайф, Минобороны РФ уличило Киев в создании сети из 30 биологических лабораторий по заказу США. Согласно полученным доказательствам, опыты с возбудителями чумы, сибирской язвы проводились, в частности, во львовской биолаборатории. В распоряжении российского военного ведомства оказались документы, в которых говорится о необходимости уничтожения особо опасных патогенов — возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.
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