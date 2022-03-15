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15 марта, 08:18

Рубль укрепился к доллару и евро в начале торгов на Мосбирже

По сравнению с завершением предыдущей сессии российская валюта отыграла 1,4% у американского доллара и 1,12% у евровалюты.

Рубль вырос к доллару и евро более чем на 0,06–2,6% на старте торгов на Московской бирже. Об этом свидетельствуют данные площадки.

По данным на 10:00 мск, курс доллара находился на уровне 112,5 рубля (-1,4%), а курс евро снизился на 1,12% — до 118,61 рубля. К 10:39 курс доллара упал на 2,63% — до 111,1 рубля, а евро чуть вырос — до 119,88 рубля (-0.06%).

Центробанк изменит порядок расчёта официальных курсов доллара и евро

Центробанк изменит порядок расчёта официальных курсов доллара и евро

Ранее Лайф рассказал, что Центробанк временно запретил банкам брать комиссию с физлиц за выдачу долларов. Финансовые организации, получившие от клиентов такие средства с 9 марта, должны вернуть её обратно в течение трёх дней.

Обложка ©

Shutterstock

Григорий Воронцов

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