Рубль укрепился к доллару и евро в начале торгов на Мосбирже

Рубль вырос к доллару и евро более чем на 0,06–2,6% на старте торгов на Московской бирже. Об этом свидетельствуют данные площадки.

По данным на 10:00 мск, курс доллара находился на уровне 112,5 рубля (-1,4%), а курс евро снизился на 1,12% — до 118,61 рубля. К 10:39 курс доллара упал на 2,63% — до 111,1 рубля, а евро чуть вырос — до 119,88 рубля (-0.06%).