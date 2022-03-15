На выборах президента Туркмении победил сын действующего главы Сердар Бердымухамедов

На президентских выборах в Туркмении победил сын действующего президента республики Гурбангулы Бердымухамедова Сердар. По итогам голосования представитель от правящей Демократической партии Туркменистана набрал 72,97 процента голосов.

"Заместитель председателя кабинета министров Туркменистана Сердар Гурбангулыевич Бердымухамедов — 72,97%", — говорится в сообщении на сайте местного Центризбиркома.

Всего в выборах участвовало 3 362 052 человека, явка составила 97,17% от числа зарегистрированных избирателей. Инаугурация нового президента запланирована на 19 марта.

Голосование на внеочередных президентских выборах в Туркмении началось 12 марта. Претендентами на высший государственный пост стали девять кандидатов, выдвинутых тремя зарегистрированными политическими партиями и инициативными группами граждан.