На выборах президента Туркмении победил сын действующего главы Сердар Бердымухамедов
Явка в ходе голосования составила 97,17% от числа зарегистрированных избирателей, сообщает местный избирком. Инаугурация нового главы республики запланирована на 19 марта.
Сердар Бердымухамедов. ТАСС / Владимир Смирнов
На президентских выборах в Туркмении победил сын действующего президента республики Гурбангулы Бердымухамедова Сердар. По итогам голосования представитель от правящей Демократической партии Туркменистана набрал 72,97 процента голосов.
"Заместитель председателя кабинета министров Туркменистана Сердар Гурбангулыевич Бердымухамедов — 72,97%", — говорится в сообщении на сайте местного Центризбиркома.
Всего в выборах участвовало 3 362 052 человека, явка составила 97,17% от числа зарегистрированных избирателей. Инаугурация нового президента запланирована на 19 марта.
Голосование на внеочередных президентских выборах в Туркмении началось 12 марта. Претендентами на высший государственный пост стали девять кандидатов, выдвинутых тремя зарегистрированными политическими партиями и инициативными группами граждан.
Согласно законодательству страны, следующие выборы должны были состояться в 2024 году. Однако президент Гурбангулы Бердымухамедов ранее заявил, что нужно "дать дорогу" молодым руководителям. Также 64-летний глава государства отметил, что принял "непростое решение о себе". Должность президента он занимал с 2007 года.