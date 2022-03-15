Представитель МИД РФ Полищук: Россия была вынуждена признать независимость ДНР и ЛНР

По словам дипломата, киевские власти делали всё, чтобы жители Донбасса не захотели возвращаться в состав Украины. При этом Москва на протяжении семи лет добивалась выполнения Минских соглашений.

Россия была вынуждена признать независимость Донецкой и Луганской народных республик, ведь действия Киева показывали, что их не хотят видеть в составе Украины. Об этом рассказал директор 2-го департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

"Россия была вынуждена признать суверенитет ДНР и ЛНР. Были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, по обращению республик начата специальная военная операция", — сказал он в интервью РИА "Новости".

По словам Полищука, Россия на протяжении семи с половиной лет добивалась от Украины выполнения Минских соглашений, "смысл которых как раз и заключался в цивилизованном возвращении Донбасса в состав Украины при соблюдений условий особого статуса, а также прав и интересов граждан", тогда на это были согласны власти Луганска и Донецка, однако этого не происходило. Жители региона подвергались ежедневному обстрелу, а регион находился в постоянной экономической, транспортной и финансовой блокаде, добавил дипломат.

"В Донбассе продолжали жить на основе вековых ценностей, а в Киеве строили новые неонацистские и русофобские порядки. Иными словами, киевские власти сами отрезали Донбасс от остальной части Украины, а в начале этого года начали готовить его захват силой", — уточнил Полищук.