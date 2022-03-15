ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 15 марта 2022, 07:58

Представитель МИД РФ Полищук: Россия была вынуждена признать независимость ДНР и ЛНР

По словам дипломата, киевские власти делали всё, чтобы жители Донбасса не захотели возвращаться в состав Украины. При этом Москва на протяжении семи лет добивалась выполнения Минских соглашений.

Россия была вынуждена признать независимость Донецкой и Луганской народных республик, ведь действия Киева показывали, что их не хотят видеть в составе Украины. Об этом рассказал директор 2-го департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

"Россия была вынуждена признать суверенитет ДНР и ЛНР. Были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, по обращению республик начата специальная военная операция", — сказал он в интервью РИА "Новости".

По словам Полищука, Россия на протяжении семи с половиной лет добивалась от Украины выполнения Минских соглашений, "смысл которых как раз и заключался в цивилизованном возвращении Донбасса в состав Украины при соблюдений условий особого статуса, а также прав и интересов граждан", тогда на это были согласны власти Луганска и Донецка, однако этого не происходило. Жители региона подвергались ежедневному обстрелу, а регион находился в постоянной экономической, транспортной и финансовой блокаде, добавил дипломат.

Тактика крыс: Как украинские военные в Северодонецке подставляют под пули мирных жителей
Тактика крыс: Как украинские военные в Северодонецке подставляют под пули мирных жителей

"В Донбассе продолжали жить на основе вековых ценностей, а в Киеве строили новые неонацистские и русофобские порядки. Иными словами, киевские власти сами отрезали Донбасс от остальной части Украины, а в начале этого года начали готовить его захват силой", — уточнил Полищук.

Таким образом, Москва была вынуждена вмешаться в ситуацию. А вопрос о том, "возможно ли возвращение Донецка и Луганска в состав Украины, лучше адресовать самим жителям этих республик", подчеркнул дипломат.

Зеленский заявил о назначенных на 15 марта переговорах Украины с Россией
Зеленский заявил о назначенных на 15 марта переговорах Украины с Россией

Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.

BannerImage

Shutterstock

Григорий Воронцов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Россия
  • Донбасс
  • МИД РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar