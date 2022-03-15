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15 марта, 07:37

Суд в Нур-Султане арестовал подозреваемого в хищениях племянника Назарбаева

Другие данные досудебного расследования разглашению не подлежат. Ранее сообщалось, что он подозревается в превышении своих должностных полномочий в АО "Казахтелеком".

Следственный суд Нур-Султана арестовал на два месяца племянника первого президента республики Нурсултана Назарбаева Кайрата Сатыбалдыулы по делу о хищениях у АО "Казахтелеком". Об этом сообщает пресс-служба инстанции.

"15 марта 2022 года Специализированный межрайонный следственный суд города Нур-Султана санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца в отношении подозреваемого Сатыбалдыулы К.", — указывается в сообщении.

Отмечается, что другие данные досудебного расследования разглашению не подлежат.

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Напомним, сотрудники Антикоррупционной службы задержали Кайрата Сатыбалдыулы 13 марта. Его подозревают в хищениях средств АО "Казахтелеком" в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями.

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Tengrinews.kz

Светлана Оперук

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