Суд в Нур-Султане арестовал подозреваемого в хищениях племянника Назарбаева

Следственный суд Нур-Султана арестовал на два месяца племянника первого президента республики Нурсултана Назарбаева Кайрата Сатыбалдыулы по делу о хищениях у АО "Казахтелеком". Об этом сообщает пресс-служба инстанции.

"15 марта 2022 года Специализированный межрайонный следственный суд города Нур-Султана санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца в отношении подозреваемого Сатыбалдыулы К.", — указывается в сообщении.

Отмечается, что другие данные досудебного расследования разглашению не подлежат.