Суд в Нур-Султане арестовал подозреваемого в хищениях племянника Назарбаева
Другие данные досудебного расследования разглашению не подлежат. Ранее сообщалось, что он подозревается в превышении своих должностных полномочий в АО "Казахтелеком".
Следственный суд Нур-Султана арестовал на два месяца племянника первого президента республики Нурсултана Назарбаева Кайрата Сатыбалдыулы по делу о хищениях у АО "Казахтелеком". Об этом сообщает пресс-служба инстанции.
"15 марта 2022 года Специализированный межрайонный следственный суд города Нур-Султана санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца в отношении подозреваемого Сатыбалдыулы К.", — указывается в сообщении.
Отмечается, что другие данные досудебного расследования разглашению не подлежат.
Напомним, сотрудники Антикоррупционной службы задержали Кайрата Сатыбалдыулы 13 марта. Его подозревают в хищениях средств АО "Казахтелеком" в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями.