"Варварство": Агент футболистов "Зенита" раскритиковал отстранение сборной России от соревнований
Он также верит, что ситуация разрешится достаточно быстро и уже в скором времени наши команды будут, как и раньше, выступать на международных стартах.
Агент бразильских футболистов "Зенита" Малкома и Клаудиньо Фернандо Гарсия жёстко раскритиковал введение санкций ФИФА и УЕФА против сборных России и клубов из нашей страны, а также их отстранение от международных турниров.
"Спортсмены не должны страдать из-за политических решений. Отстранять сборную Россию от чемпионата мира, а её клубы от еврокубков — варварство. Несправедливое, неправильное решение всех сторон, которое не имеет к спорту никакого отношения!" — заявил Гарсия.
"Не принимаем этого решения": Ветераны российского футбола написали письмо в ФИФА из-за отстранения сборной
Напомним, Международная федерация футбола (ФИФА) совместно со своими европейскими коллегами из УЕФА вынесла решение о запрете участия сборных России и клубов из нашей страны в крупных международных турнирах. Таким образом, мужская национальная команда прекратила борьбу за попадание на ЧМ-2022 в Катаре, а московский "Спартак" автоматически выбыл из Лиги Европы. После этого РФС обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS) c апелляцией на решение ФИФА и УЕФА.
РФС / Михаил Шапаев