"Варварство": Агент футболистов "Зенита" раскритиковал отстранение сборной России от соревнований

Агент бразильских футболистов "Зенита" Малкома и Клаудиньо Фернандо Гарсия жёстко раскритиковал введение санкций ФИФА и УЕФА против сборных России и клубов из нашей страны, а также их отстранение от международных турниров.

"Спортсмены не должны страдать из-за политических решений. Отстранять сборную Россию от чемпионата мира, а её клубы от еврокубков — варварство. Несправедливое, неправильное решение всех сторон, которое не имеет к спорту никакого отношения!" — заявил Гарсия.