Тактика крыс: Как украинские военные в Северодонецке подставляют под пули мирных жителей Подразделения Народной милиции ЛНР уверенно продвигаются по республике, но враг сменил тактику — теперь использует население в качестве живого щита. Что происходит на линии фронта? 12708 12708 Видео © LIFE

Официальный представитель Народной милиции (НМ) ЛНР старший лейтенант Иван Филипоненко рассказал Лайфу об обстановке на фронте. В настоящее время Вооружённые силы Украины блокированы в направлении Рубежное – Северодонецк – Лисичанск. Это одно из самых ключевых направлений сопротивления ВСУ на данный момент.

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Часть Вооружённых сил Украины закрепилась в районе населённого пункта Попасная. В результате ожесточённых боёв противнику пришлось оставить укреплённые рубежи. Потерпев тактическое поражение, ВСУ перешли к своей излюбленной тактике, развёртывая огневые позиции в жилых домах и используя местное население в качестве живого щита.

Представитель НМ также сообщил Лайфу, что в ходе наступления силы Народной милиции обнаружили места массового убийства мирных жителей в районе Попаснянской железной дороги. При отступлении войска противника выгоняли людей из подвалов и использовали их в качестве живого щита. Те, кто отказывался, были расстреляны на месте. Скоро будут известны подробности произошедшего. Очевидцы говорят, что зрелище шокирующее.

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. Видео © t.me /Луганскинформцентр

Филипоненко отметил, что военные преступления не имеют срока давности: — Все виновные в геноциде населения Донбасса понесут заслуженное наказание. Прятаться больше некуда!

Пока административный центр украинской части Луганской области — город Северодонецк и прилегающее к нему Рубежное — блокированы частями ВСУ, которые на блокпостах препятствуют движению мирного населения в ЛНР, как это было в Мариуполе, Харькове и Сумах. Силы Нацгвардии Украины выставлены по всему периметру блокированных городов. В направлении Старобельск – Боровеньки, Старобельск – Смоляниново, Рубежное – Кременная и Рубежное – Варваровка установлены дополнительные кордоны национальной гвардии, которые запрещают гражданскому населению эвакуацию из зоны боевых действий, а мужское население принудительно мобилизуют в подразделения территориальной обороны оккупированных Киевом городов.

Авторы Станислав Сенькин