Медведев — о падении на второе место рейтинга: Лучше побыть первой ракеткой хотя бы неделю
Наш спортсмен уступил французу Гаэлю Монфису, и теперь лидером мирового тенниса вновь станет Новак Джокович.
Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал своё поражение на турнире в Индиан-Уэллсе в матче против француза Гаэля Монфиса и последующее падение на второе место рейтинга АТР.
"Лучше побыть первой ракеткой мира хотя бы одну неделю, чем никогда. Теперь я знаю, что потеряю звание первой ракетки мира, но у меня есть турнир в Майами, на котором я попытаюсь вернуться на первую строчку рейтинга. Обычно в Майами чувствуешь себя лучше в плане тенниса, так что я постараюсь выступить там удачно", — заявил Медведев после матча.
Он также заметил, что будет стараться дорасти до уровня "большой тройки" (Новак Джокович, Рафаэль Надаль и Роджер Федерер) и стать первой ракеткой мира на гораздо более внушительный срок.
"Давление будет большим": Медведев считает, что выиграть первый турнир в качестве лидера рейтинга АТР будет непросто
Вечером 14 марта Даниил Медведев проиграл Гаэлю Монфису в матче третьего круга турнира в Индиан-Уэллсе и со следующей недели опустится на второе место рейтинга АТР. На первую же строчку вернётся серб Новак Джокович.
ТАСС / AP Photo / Marcio Jose Sanchez