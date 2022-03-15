Медведев — о падении на второе место рейтинга: Лучше побыть первой ракеткой хотя бы неделю

"Лучше побыть первой ракеткой мира хотя бы одну неделю, чем никогда. Теперь я знаю, что потеряю звание первой ракетки мира, но у меня есть турнир в Майами, на котором я попытаюсь вернуться на первую строчку рейтинга. Обычно в Майами чувствуешь себя лучше в плане тенниса, так что я постараюсь выступить там удачно", — заявил Медведев после матча.