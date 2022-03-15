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15 марта, 07:59

Медведев — о падении на второе место рейтинга: Лучше побыть первой ракеткой хотя бы неделю

Наш спортсмен уступил французу Гаэлю Монфису, и теперь лидером мирового тенниса вновь станет Новак Джокович.

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал своё поражение на турнире в Индиан-Уэллсе в матче против француза Гаэля Монфиса и последующее падение на второе место рейтинга АТР.

"Лучше побыть первой ракеткой мира хотя бы одну неделю, чем никогда. Теперь я знаю, что потеряю звание первой ракетки мира, но у меня есть турнир в Майами, на котором я попытаюсь вернуться на первую строчку рейтинга. Обычно в Майами чувствуешь себя лучше в плане тенниса, так что я постараюсь выступить там удачно", — заявил Медведев после матча.

Он также заметил, что будет стараться дорасти до уровня "большой тройки" (Новак Джокович, Рафаэль Надаль и Роджер Федерер) и стать первой ракеткой мира на гораздо более внушительный срок.

"Давление будет большим": Медведев считает, что выиграть первый турнир в качестве лидера рейтинга АТР будет непросто

"Давление будет большим": Медведев считает, что выиграть первый турнир в качестве лидера рейтинга АТР будет непросто

Вечером 14 марта Даниил Медведев проиграл Гаэлю Монфису в матче третьего круга турнира в Индиан-Уэллсе и со следующей недели опустится на второе место рейтинга АТР. На первую же строчку вернётся серб Новак Джокович.

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ТАСС / AP Photo / Marcio Jose Sanchez

Шамиль Гаджиев

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