"Не достиг своего потолка": Фигурист Коляда продолжит карьеру под руководством Мишина
27-летний спортсмен пропустил Олимпиаду в Пекине из-за положительного теста на коронавирус.
Трёхкратный чемпион России по фигурному катанию Михаил Коляда заявил, что не собирается завершать спортивную карьеру и продолжит сотрудничество с тренером Алексеем Мишиным. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Я не хочу завершать карьеру. Мне очень нравится кататься. Чувствую, что не достиг своего потолка. Да и предугадать, по какому пути пойдёт развитие фигурного катания в ближайшее время, невозможно. Ходят разговоры о разных вариантах. Никто не исключает, что произойдёт разделение технической и артистической составляющих", — сказал Коляда.
Коляда стал работать с Мишиным летом 2020 года. В декабре 2021-го он занял второе место на чемпионате России. После этого фигурист из-за травмы пропустил первенство Европы в Таллине, а на Олимпиаду в Пекине не поехал из-за положительного теста на коронавирус.
ТАСС / Пётр Ковалёв