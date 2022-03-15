"Не достиг своего потолка": Фигурист Коляда продолжит карьеру под руководством Мишина

Трёхкратный чемпион России по фигурному катанию Михаил Коляда заявил, что не собирается завершать спортивную карьеру и продолжит сотрудничество с тренером Алексеем Мишиным. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Я не хочу завершать карьеру. Мне очень нравится кататься. Чувствую, что не достиг своего потолка. Да и предугадать, по какому пути пойдёт развитие фигурного катания в ближайшее время, невозможно. Ходят разговоры о разных вариантах. Никто не исключает, что произойдёт разделение технической и артистической составляющих", — сказал Коляда.