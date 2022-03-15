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15 марта, 08:28

"Не достиг своего потолка": Фигурист Коляда продолжит карьеру под руководством Мишина

27-летний спортсмен пропустил Олимпиаду в Пекине из-за положительного теста на коронавирус.

Трёхкратный чемпион России по фигурному катанию Михаил Коляда заявил, что не собирается завершать спортивную карьеру и продолжит сотрудничество с тренером Алексеем Мишиным. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Я не хочу завершать карьеру. Мне очень нравится кататься. Чувствую, что не достиг своего потолка. Да и предугадать, по какому пути пойдёт развитие фигурного катания в ближайшее время, невозможно. Ходят разговоры о разных вариантах. Никто не исключает, что произойдёт разделение технической и артистической составляющих", — сказал Коляда.

"Тебя ждёт много вызовов": Авербух поддержал фигуриста Коляду, который пропустит Олимпиаду в Пекине

"Тебя ждёт много вызовов": Авербух поддержал фигуриста Коляду, который пропустит Олимпиаду в Пекине

Коляда стал работать с Мишиным летом 2020 года. В декабре 2021-го он занял второе место на чемпионате России. После этого фигурист из-за травмы пропустил первенство Европы в Таллине, а на Олимпиаду в Пекине не поехал из-за положительного теста на коронавирус.

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ТАСС / Пётр Ковалёв

Роман Фейгин

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