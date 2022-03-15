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Опубликовано 15 марта 2022, 08:56
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Пушилин: Фамилии виновных в ударе "Точкой-У" по Донецку установлены

Это стало возможно благодаря данным о ракете, подразделении, командирах и тех, кто отдавал приказ об обстреле.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что все фамилии украинских военных, виновных в обстреле Донецка ракетой "Точка-У", установлены. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия 24".

"Вчера были выяснены данные исходя из того, что у нас был серийный номер ракеты, что за подразделение, кто командиры, кто отдавал приказ на месте, было ли соответствующее согласование, команда... то есть все фамилии виновных установлены", — сказал он.

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Как рассказывал Лайф, обломки ракеты "Точка-У" упали в центре Донецка днём 14 марта. По уточнённым данным, погиб 21 человек, 37 пострадали. Среди раненых есть ребёнок. По информации главы ДНР Дениса Пушилина, ракета несла запрещённый кассетный заряд. В городе объявлен траур по погибшим.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Евгения Колесникова
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