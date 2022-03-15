Пушилин: Фамилии виновных в ударе "Точкой-У" по Донецку установлены

Это стало возможно благодаря данным о ракете, подразделении, командирах и тех, кто отдавал приказ об обстреле.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что все фамилии украинских военных, виновных в обстреле Донецка ракетой "Точка-У", установлены. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия 24".

"Вчера были выяснены данные исходя из того, что у нас был серийный номер ракеты, что за подразделение, кто командиры, кто отдавал приказ на месте, было ли соответствующее согласование, команда... то есть все фамилии виновных установлены", — сказал он.