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15 марта, 10:08

Сибирские рестораны "Макдоналдс" продолжают работу в штатном режиме

В их число входит 25 точек франшизы в Кемеровской, Новосибирской, Томской областях, а также в Республике Алтай, в Алтайском и Красноярском краях.

Рестораны быстрого питания "Макдоналдс" под управлением ООО "ГиД" в Сибири продолжают работать в штатном режиме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

"Предприятия "Макдоналдс" в Сибири под управлением ООО "ГиД" продолжают свою работу. Все сотрудники работают без изменений. Мы открыты для наших гостей", — уточнили в пресс-службе.

В компании заметили, что рестораны работают в штатном режиме, а создание нового бренда не планируется. Под управлением ООО "ГиД" находится 25 ресторанов франшизы в Кемеровской, Новосибирской, Томской областях, в Республике Алтай, в Алтайском и Красноярском краях.

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Ранее компания McDonald’s официально объявила, что 14 марта приостановит работу в России. Указано, что данное решение связано с операционными, техническими и логистическими сложностями. При этом в компании уточнили, что не оставят сотрудников и партнёров без поддержки, в частности продолжат выплачивать зарплату.

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ТАСС / picture alliance / Fotostand

Григорий Воронцов

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