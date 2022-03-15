Сибирские рестораны "Макдоналдс" продолжают работу в штатном режиме

Рестораны быстрого питания "Макдоналдс" под управлением ООО "ГиД" в Сибири продолжают работать в штатном режиме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

"Предприятия "Макдоналдс" в Сибири под управлением ООО "ГиД" продолжают свою работу. Все сотрудники работают без изменений. Мы открыты для наших гостей", — уточнили в пресс-службе.