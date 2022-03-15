Сибирские рестораны "Макдоналдс" продолжают работу в штатном режиме
В их число входит 25 точек франшизы в Кемеровской, Новосибирской, Томской областях, а также в Республике Алтай, в Алтайском и Красноярском краях.
Рестораны быстрого питания "Макдоналдс" под управлением ООО "ГиД" в Сибири продолжают работать в штатном режиме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.
"Предприятия "Макдоналдс" в Сибири под управлением ООО "ГиД" продолжают свою работу. Все сотрудники работают без изменений. Мы открыты для наших гостей", — уточнили в пресс-службе.
В компании заметили, что рестораны работают в штатном режиме, а создание нового бренда не планируется. Под управлением ООО "ГиД" находится 25 ресторанов франшизы в Кемеровской, Новосибирской, Томской областях, в Республике Алтай, в Алтайском и Красноярском краях.
Ранее компания McDonald’s официально объявила, что 14 марта приостановит работу в России. Указано, что данное решение связано с операционными, техническими и логистическими сложностями. При этом в компании уточнили, что не оставят сотрудников и партнёров без поддержки, в частности продолжат выплачивать зарплату.
ТАСС / picture alliance / Fotostand