Суд признал геноцидом преступления нацистов в годы ВОВ на территории Ростовской области

Ростовский областной суд признал геноцидом действия немецких оккупантов на территории региона в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает ТАСС.

"Признать установленные и вновь выявленные преступления, совершённые в период ВОВ на территории Ростовской области нацистскими оккупационными властями и их пособниками в отношении не менее 180 811 советских граждан, являвшихся представителями мирного населения, и не менее 200 тысяч военнопленных, военными преступлениями и преступлениями против человечества, геноцидом славян и иных национальных и этнических групп, представлявших собой население СССР", — сказала судья.

В решении суда также указано, что геноцид был частью плана, заключавшегося в намерении нацистской Германии избавиться от населения СССР путём изгнания и уничтожения мирных жителей для того, чтобы колонизировать освободившуюся территорию немцами.

Напомним, в 2020 году поисковики обнаружили в городе Миллерово место массового уничтожения мирного населения. Управление ФСБ России по Ростовской области предоставило следователям рассекреченные архивные материалы. В документах говорилось, что местные жители могли быть убиты в концлагере на территории города в период оккупации региона с 1942 по 1943 год. Всего были эксгумированы останки 266 человек, среди них были женщины и дети. После этого прокурор области обратился в суд с просьбой признать геноцидом преступления фашистских оккупантов в регионе в период Великой Отечественной войны.