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15 марта, 10:02

Песков заявил о необходимости переформатировать переговоры по гарантиям безопасности РФ

В Кремле ответили на вопрос, можно ли считать тему таких гарантий закрытой или она всё ещё нуждается в обсуждении с США и НАТО.

Новые переговоры с Западом по гарантиям безопасности были бы востребованы, но проводить их в прежнем виде едва ли возможно. Такое мнение в беседе с журналистами во вторник выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Конечно, сами переговоры были бы востребованы, потому что ситуация поменялась коренным образом. Определённо, появились новые нюансы, новые акценты. Всё это придётся в дальнейшем учитывать", — рассуждает представитель Кремля.

Песков добавил, что в прежнем виде продолжение консультаций по понятным причинам "вряд ли возможно", и согласился с тем, что сторонам стоит изменить их формат.

МИД опубликовал текст реакции Москвы на ответ США по гарантиям безопасности

МИД опубликовал текст реакции Москвы на ответ США по гарантиям безопасности

Ранее замглавы МИД Сергей Рябков выразил мнение, что предложения России по гарантиям безопасности, ранее направленные США и странам НАТО, вряд ли остаются в силе из-за кардинального изменения ситуации.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев

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