Песков заявил о необходимости переформатировать переговоры по гарантиям безопасности РФ

Новые переговоры с Западом по гарантиям безопасности были бы востребованы, но проводить их в прежнем виде едва ли возможно. Такое мнение в беседе с журналистами во вторник выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Конечно, сами переговоры были бы востребованы, потому что ситуация поменялась коренным образом. Определённо, появились новые нюансы, новые акценты. Всё это придётся в дальнейшем учитывать", — рассуждает представитель Кремля.