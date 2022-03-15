Песков заявил о необходимости переформатировать переговоры по гарантиям безопасности РФ
В Кремле ответили на вопрос, можно ли считать тему таких гарантий закрытой или она всё ещё нуждается в обсуждении с США и НАТО.
Новые переговоры с Западом по гарантиям безопасности были бы востребованы, но проводить их в прежнем виде едва ли возможно. Такое мнение в беседе с журналистами во вторник выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Конечно, сами переговоры были бы востребованы, потому что ситуация поменялась коренным образом. Определённо, появились новые нюансы, новые акценты. Всё это придётся в дальнейшем учитывать", — рассуждает представитель Кремля.
Песков добавил, что в прежнем виде продолжение консультаций по понятным причинам "вряд ли возможно", и согласился с тем, что сторонам стоит изменить их формат.
Ранее замглавы МИД Сергей Рябков выразил мнение, что предложения России по гарантиям безопасности, ранее направленные США и странам НАТО, вряд ли остаются в силе из-за кардинального изменения ситуации.