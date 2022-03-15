Песков: Регулярных контактов между Путиным и Януковичем нет
А ранее бывший президент Украины заявил, что предлагал нынешнему лидеру Зеленскому план урегулирования ситуации в Донбассе, однако тот его отверг.
В настоящее время президент РФ Владимир Путин и бывший украинский лидер Виктор Янукович не поддерживают регулярные контакты. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"В настоящий момент нельзя сказать, что какие-то регулярные контакты имеют место", — отметил представитель Кремля.
А ранее бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что предлагал нынешнему лидеру страны Владимиру Зеленскому план урегулирования ситуации в Донбассе, однако тот его отверг. При этом политик считает, что шанс остановить трагедию в Незалежной ещё есть.
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