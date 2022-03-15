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15 марта, 10:00

Песков: Регулярных контактов между Путиным и Януковичем нет

А ранее бывший президент Украины заявил, что предлагал нынешнему лидеру Зеленскому план урегулирования ситуации в Донбассе, однако тот его отверг.

В настоящее время президент РФ Владимир Путин и бывший украинский лидер Виктор Янукович не поддерживают регулярные контакты. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В настоящий момент нельзя сказать, что какие-то регулярные контакты имеют место", — отметил представитель Кремля.

Янукович: При Порошенко было несладко, пришёл Зеленский — стало не смешно

Янукович: При Порошенко было несладко, пришёл Зеленский — стало не смешно

А ранее бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что предлагал нынешнему лидеру страны Владимиру Зеленскому план урегулирования ситуации в Донбассе, однако тот его отверг. При этом политик считает, что шанс остановить трагедию в Незалежной ещё есть.

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Фото © kremlin.ru

Александр Юнашев

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