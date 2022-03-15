Песков: Путин, как Верховный главнокомандующий, получает разведданные в полном объёме
В Кремле ответили на вопрос о том, насколько глубоко российский лидер вникает в данные военной разведки о ходе спецоперации на Украине.
Президент России Владимир Путин, будучи Верховным главнокомандующим Вооружённых сил РФ, получает данные разведки в полном объёме. Об этом заявил в беседе с журналистами во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент является Верховным главнокомандующим, естественно, он получает всю полноту разведданных", — отметил представитель Кремля.
Ранее в Минобороны доложили, что с начала проведения военной спецоперации на Украине было уничтожено 156 беспилотных летательных аппаратов, 1306 танков и других боевых бронемашин и 127 реактивных систем залпового огня противника. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.