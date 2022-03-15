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15 марта, 09:51

Песков: Путин, как Верховный главнокомандующий, получает разведданные в полном объёме

В Кремле ответили на вопрос о том, насколько глубоко российский лидер вникает в данные военной разведки о ходе спецоперации на Украине.

Президент России Владимир Путин, будучи Верховным главнокомандующим Вооружённых сил РФ, получает данные разведки в полном объёме. Об этом заявил в беседе с журналистами во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент является Верховным главнокомандующим, естественно, он получает всю полноту разведданных", — отметил представитель Кремля.

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Ранее в Минобороны доложили, что с начала проведения военной спецоперации на Украине было уничтожено 156 беспилотных летательных аппаратов, 1306 танков и других боевых бронемашин и 127 реактивных систем залпового огня противника. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев

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