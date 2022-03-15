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Регион
Опубликовано 15 марта 2022, 09:42
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Зеленский ввёл уголовную ответственность за сотрудничество с Россией

Согласно документу, за нарушение грозит срок до 15 лет тюремного заключения. Первый вице-спикер нацпарламента заметил, что 20 покинувших страну депутатов уже должны быть осуждены.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, вводящий уголовную ответственность за сотрудничество с Россией. Об этом заявил первый заместитель главы председателя Верховной рады Александр Корниенко в эфире телеканала "Украина 24".

"Закон о коллаборационизме подписан президентом Украины и будет опубликован", — сообщил он.

По словам Корниенко, примерно 20 депутатов Верховной рады, которые покинули страну после начала проводимой Россией "Операции Z", должны быть осуждены за сотрудничество с РФ на максимальный срок, предусматриваемый документом. Согласно первому закону, за это грозит до 15 лет тюремного заключения. Второй закон позволяет закрывать партии и организации, связанные с уже осуждёнными людьми.

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Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.

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Getty Images / UKRINFORM / Ukrinform / Future Publishing

Евгения Колесникова
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