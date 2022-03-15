Зеленский ввёл уголовную ответственность за сотрудничество с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, вводящий уголовную ответственность за сотрудничество с Россией. Об этом заявил первый заместитель главы председателя Верховной рады Александр Корниенко в эфире телеканала "Украина 24" .

По словам Корниенко, примерно 20 депутатов Верховной рады, которые покинули страну после начала проводимой Россией "Операции Z", должны быть осуждены за сотрудничество с РФ на максимальный срок, предусматриваемый документом. Согласно первому закону, за это грозит до 15 лет тюремного заключения. Второй закон позволяет закрывать партии и организации, связанные с уже осуждёнными людьми.