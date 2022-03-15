Зеленский ввёл уголовную ответственность за сотрудничество с Россией

Согласно документу, за нарушение грозит срок до 15 лет тюремного заключения. Первый вице-спикер нацпарламента заметил, что 20 покинувших страну депутатов уже должны быть осуждены.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, вводящий уголовную ответственность за сотрудничество с Россией. Об этом заявил первый заместитель главы председателя Верховной рады Александр Корниенко в эфире телеканала "Украина 24".

"Закон о коллаборационизме подписан президентом Украины и будет опубликован", — сообщил он.