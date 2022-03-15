В Баку на глазах у прохожих убили чемпиона мира по кикбоксингу

Чемпиона мира по кикбоксингу Заура Юсифова застрелили в Баку на глазах у прохожих. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Управление полиции Насиминского района азербайджанской столицы.

"Чемпион мира по кикбоксингу Заур Юсифов был застрелен из оружия марки "Винчестер" на территории Насиминского района города Баку. Юсифов скончался на месте. По факту были предприняты неотложные оперативно-разыскные мероприятия, в результате которых был задержан подозреваемый в убийстве Самир Ширалиев 2000 года рождения", — говорится в сообщении пресс-службы.