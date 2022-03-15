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15 марта, 09:35

Житель Чикаго попросил Россию помочь США из-за дорогого бензина

По его словам, галлон топлива стоит теперь больше пяти долларов, чего не было никогда. А цена за стаканчик кофе из "Старбакса", заметил он, поднялась больше чем в два раза.

Житель США жалуется на стоимость бензина, которая подскочила после санкций против России. Видео © Telegram-канал SHOT

Житель Чикаго пожаловался на резкий рост стоимости бензина и кофе из "Старбакса" в США из-за введённых против России санкций. Об этом он рассказал в видеообращении, опубликованном телеграм-каналом SHOT.

"Америка ввела санкции против России, а не Россия ввела санкции против Америки. <...> Мы не сможем так продержаться. Россия, помоги Америке", — сказал мужчина.

По его словам, американцы вынуждены переплачивать два доллара за каждый галлон бензина. Такого в истории, заметил он, никогда не было — теперь он стоит больше пяти долларов. Мужчина также поделился, что каждое утро покупает кофе в "Старбаксе". И если раньше он отдавал за напиток 3,30 доллара, то теперь приходится платить 7,16 доллара.

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Ранее аналитик NBC предупредил американцев о "ракетном" росте цен на бензин в ближайшие месяцы. Он указал, что сейчас средняя стоимость топлива в США составляет примерно 480 рублей за 3,73 литра. Резкое увеличение цен на бензин повлияло и на стоимость такси — теперь сервисы берут дополнительную плату.

Обложка ©

Кадр из видео из телеграм-канала SHOT

Светлана Оперук

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