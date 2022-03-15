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15 марта, 09:25

ЕС озвучил новые санкции против РФ: под запретом предметы роскоши и стальная продукция

Ограничения вступят в силу после публикации в Официальном журнале ЕС, которое ожидается во вторник.

Евросоюз ввёл новые санкции против России. Ограничения предусматривают импорт продукции из стали и железа и экспорт предметов роскоши. Об этом говорится в сообщении Совета ЕС.

В частности, новые меры включают:

  • запрет на экспорт в РФ предметов роскоши — например, автомобилей и ювелирных изделий;
  • ограничения на импорт из РФ продукции из стали и железа, "которые в настоящее время находятся под защитными мерами ЕС";
  • расширение чёрного списка физических и юридических лиц из России;
  • ограничения на инвестиции в нефтяной и энергетический сектора РФ;
  • запрет рейтинговым агентствам предоставлять любые услуги по определению кредитных рейтингов, связанных с РФ;
  • расширен список лиц, связанных с оборонно-промышленной базой России, на которых налагаются более жёсткие экспортные ограничения в отношении товаров и товаров и технологий двойного назначения.

Санкции вступят в силу после публикации в Официальном журнале ЕС, которая ожидается во вторник.

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При этом ранее глава Министерства финансов Франции Брюно Ле Мэр заявлял, что новые ограничения ЕС затронут более 600 россиян. При этом называть имена, попавшие в этот пакет, Ле Мэр отказался.

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Фото © Shutterstock

Александра Вишнякова

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