ЕС озвучил новые санкции против РФ: под запретом предметы роскоши и стальная продукция

Евросоюз ввёл новые санкции против России. Ограничения предусматривают импорт продукции из стали и железа и экспорт предметов роскоши. Об этом говорится в сообщении Совета ЕС.

В частности, новые меры включают: запрет на экспорт в РФ предметов роскоши — например, автомобилей и ювелирных изделий;

ограничения на импорт из РФ продукции из стали и железа, "которые в настоящее время находятся под защитными мерами ЕС";

расширение чёрного списка физических и юридических лиц из России;

ограничения на инвестиции в нефтяной и энергетический сектора РФ;

запрет рейтинговым агентствам предоставлять любые услуги по определению кредитных рейтингов, связанных с РФ;

расширен список лиц, связанных с оборонно-промышленной базой России, на которых налагаются более жёсткие экспортные ограничения в отношении товаров и товаров и технологий двойного назначения.

Санкции вступят в силу после публикации в Официальном журнале ЕС, которая ожидается во вторник.

