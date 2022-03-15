Жириновский медленно идёт на поправку и иногда "буянит"
Показатели политика нестабильны: фиксируется то улучшение, то ухудшение. Однако в целом наблюдается положительная динамика.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский медленно идёт на поправку и находится в сознании. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
При этом политику вводят седативные препараты, чтобы он спал и быстрее восстанавливался. По результатам анализов Жириновский находится в стабильно тяжёлом состоянии, а его показатели нестабильны: фиксируется то улучшение, то ухудшение. Однако в целом наблюдается положительная динамика.
По словам врачей, пациент иногда даже слегка "буянит". Когда действие седативных препаратов заканчивается, политик, приходя в себя, чуть-чуть ругается, но говорит не совсем логично. Поэтому понять, кого он отчитывает, сложно.
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Напомним, о госпитализации 75-летнего Владимира Жириновского стало известно 9 февраля, причём в партии ЛДПР до последнего отказывались подтверждать эту информацию, ограничиваясь лишь кратким сообщением о том, что политик "чувствует себя хорошо". При этом Mash сообщал, что лидер ЛДПР попал в больницу с двусторонней пневмонией, которая развилась на фоне коронавируса.
Instagram / zhirinovskiy