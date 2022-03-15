Жириновский медленно идёт на поправку и иногда "буянит"

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский медленно идёт на поправку и находится в сознании. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

При этом политику вводят седативные препараты, чтобы он спал и быстрее восстанавливался. По результатам анализов Жириновский находится в стабильно тяжёлом состоянии, а его показатели нестабильны: фиксируется то улучшение, то ухудшение. Однако в целом наблюдается положительная динамика.

По словам врачей, пациент иногда даже слегка "буянит". Когда действие седативных препаратов заканчивается, политик, приходя в себя, чуть-чуть ругается, но говорит не совсем логично. Поэтому понять, кого он отчитывает, сложно.