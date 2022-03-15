Молодёжная сборная России по футболу назвала состав на ближайший сбор
Как и основная команда, она соберётся на следующей неделе на базе в Новогорске.
Молодёжная сборная России по футболу назвала состав команды на ближайший учебно-тренировочный сбор, который пройдёт с 19 по 27 марта в Новогорске.
Состав молодёжной сборной России:
- Вратари: Станислав Агкацев ("Краснодар"), Иван Будачёв ("Динамо"), Даниил Худяков ("Локомотив")
- Защитники: Данила Прохин ("Сочи"), Иван Кузьмичёв ("Урал"), Руслан Литвинов ("Спартак"), Данил Степанов ("Арсенал"), Виктор Мелёхин, Александр Сильянов, Андрей Лангович (все — "Ростов"), Кирилл Боженов "Химки")
- Полузащитники: Наиль Умяров, Данил Пруцев, Даниил Хлусевич (все — "Спартак"), Кирилл Кравцов, Тимур Сулейманов (оба — "Нижний Новгород"), Александр Черников, Никита Кривцов (оба — "Краснодар"), Максим Мухин (ПФК ЦСКА), Константин Марадишвили ("Локомотив"), Сергей Пиняев ("Крылья Советов")
- Нападающие: Константин Тюкавин ("Динамо"), Гамид Агаларов ("Уфа")
"Одна из главных задач молодёжной сборной — соблюдение выстроенной вертикали спортивного департамента, где в основу заложена подготовка кадров для национальной сборной и поиск молодых талантливых футболистов, которые ярко проявляют себя в юношеских сборных командах и получают игровую практику на уровне Премьер-лиги", — заявил старший тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов.
Ранее сборная России по футболу огласила состав национальной команды на предстоящий учебно-тренировочный сбор, который пройдёт с 21 по 27 марта в Москве.
РФС / Егор Слизяк