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15 марта, 09:27

Жители Донецка приносят цветы в память о погибших при падении ракеты "Точка-У"

На ступенях крыльца неподалёку от эпицентра взрыва множество цветов и свечей, однако люди продолжают их приносить. Многие уже просто хотят, чтобы боевые действия в их республике прекратились.

Возложение цветов к месту падения ракеты "Точка-У" в Донецке. Видео © LIFE

Жители Донецка приходят к месту падения обломков сбитой ракеты "Точка-У" и возлагают цветы в память о погибших. Лайф публикует видео из центра города, где сегодня объявлен траур.

На кадрах видно, что на крыльце возле эпицентра взрыва находится уже множество цветов и свеч, но горожане продолжают нести их.

"Это страшно. Мы хотим, чтобы всё это остановилось. Это невозможно, это ад на земле", — сказала одна из женщин.

В Севастополе в память о погибших при обстреле Донецка зажгли "свечу памяти"

В Севастополе в память о погибших при обстреле Донецка зажгли "свечу памяти"

Как рассказывал Лайф, обломки ракеты "Точка-У" упали в центре Донецка днём 14 марта. По уточнённым данным Минобороны РФ, в результате атаки погибло 20 человек и более 30 пострадали. Среди раненых есть ребёнок. По информации главы ДНР Дениса Пушилина, ракета несла запрещённый кассетный заряд. В городе будет объявлен траур по погибшим. Сегодня, 15 марта, Пушилин уточнил, что один из пострадавших скончался в больнице. Таким образом погиб уже 21 человек.

Обложка ©

Кадр из видео LIFE

Григорий Воронцов

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