Жители Донецка приносят цветы в память о погибших при падении ракеты "Точка-У"

На ступенях крыльца неподалёку от эпицентра взрыва множество цветов и свечей, однако люди продолжают их приносить. Многие уже просто хотят, чтобы боевые действия в их республике прекратились.

Возложение цветов к месту падения ракеты "Точка-У" в Донецке. Видео © LIFE

Жители Донецка приходят к месту падения обломков сбитой ракеты "Точка-У" и возлагают цветы в память о погибших. Лайф публикует видео из центра города, где сегодня объявлен траур.

На кадрах видно, что на крыльце возле эпицентра взрыва находится уже множество цветов и свеч, но горожане продолжают нести их.

"Это страшно. Мы хотим, чтобы всё это остановилось. Это невозможно, это ад на земле", — сказала одна из женщин.