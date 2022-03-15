Жители Донецка приносят цветы в память о погибших при падении ракеты "Точка-У"
На ступенях крыльца неподалёку от эпицентра взрыва множество цветов и свечей, однако люди продолжают их приносить. Многие уже просто хотят, чтобы боевые действия в их республике прекратились.
Возложение цветов к месту падения ракеты "Точка-У" в Донецке. Видео © LIFE
Жители Донецка приходят к месту падения обломков сбитой ракеты "Точка-У" и возлагают цветы в память о погибших. Лайф публикует видео из центра города, где сегодня объявлен траур.
На кадрах видно, что на крыльце возле эпицентра взрыва находится уже множество цветов и свеч, но горожане продолжают нести их.
"Это страшно. Мы хотим, чтобы всё это остановилось. Это невозможно, это ад на земле", — сказала одна из женщин.
Как рассказывал Лайф, обломки ракеты "Точка-У" упали в центре Донецка днём 14 марта. По уточнённым данным Минобороны РФ, в результате атаки погибло 20 человек и более 30 пострадали. Среди раненых есть ребёнок. По информации главы ДНР Дениса Пушилина, ракета несла запрещённый кассетный заряд. В городе будет объявлен траур по погибшим. Сегодня, 15 марта, Пушилин уточнил, что один из пострадавших скончался в больнице. Таким образом погиб уже 21 человек.
Кадр из видео LIFE