Представитель МИД РФ Полищук: ДНР и ЛНР сами решат вопрос о возврате в состав Украины

Дипломат напомнил, что республики провозгласили независимость задолго до признания Россией их суверенитета, так как киевские власти вели против жителей востока страны гражданскую войну.

Жители Донецкой и Луганской народных республик самостоятельно решат, возвращаться ли им в состав Украины. Об этом в беседе с РИА "Новости" заявил директор 2-го департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.

"Думаю, что вопрос о том, возможно ли возвращение Донецка и Луганска в состав Украины, лучше адресовать самим жителям этих республик", — отметил Полищук.

Он напомнил, что ДНР и ЛНР провозгласили независимость задолго до признания Россией их суверенитета, так как киевские власти вели против жителей востока страны гражданскую войну.