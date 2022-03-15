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15 марта, 09:47

Представитель МИД РФ Полищук: ДНР и ЛНР сами решат вопрос о возврате в состав Украины

Дипломат напомнил, что республики провозгласили независимость задолго до признания Россией их суверенитета, так как киевские власти вели против жителей востока страны гражданскую войну.

Жители Донецкой и Луганской народных республик самостоятельно решат, возвращаться ли им в состав Украины. Об этом в беседе с РИА "Новости" заявил директор 2-го департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.

"Думаю, что вопрос о том, возможно ли возвращение Донецка и Луганска в состав Украины, лучше адресовать самим жителям этих республик", — отметил Полищук.

Он напомнил, что ДНР и ЛНР провозгласили независимость задолго до признания Россией их суверенитета, так как киевские власти вели против жителей востока страны гражданскую войну.

Представитель МИД РФ Полищук: Россия была вынуждена признать независимость ДНР и ЛНР

Представитель МИД РФ Полищук: Россия была вынуждена признать независимость ДНР и ЛНР

А ранее Алексей Полищук заметил, что биолаборатории на Украине представляют опасность для Европы. По словам дипломата, проведение Россией "Операции Z" нацелено в том числе и на купирование этой угрозы.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.

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ТАСС / Андрей Любимов

Никита Осипов

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