ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 15 марта 2022, 09:48

Песков назвал сложной работу переговорных делегаций РФ и Украины

Однако, по словам представителя Кремля, в данном случае позитивным является сам факт продолжения этой работы.

Переговорный процесс России и Украины продолжается, это сложная работа. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Работа между двумя делегациями ведётся. Вы знаете, что она ведётся посредством видеоконференций. Работа сложная", — отметил представитель Кремля.

Однако, по словам Пескова, в данном случае позитивным является сам факт продолжения этой работы.

Мединский: Российско-украинские переговоры проходят ежедневно в формате ВКС
Мединский: Российско-украинские переговоры проходят ежедневно в формате ВКС

Напомним, первый раунд переговоров России и Украины состоялся в Гомельской области 28 февраля и продлился пять часов. Второй раунд прошёл в Беловежской Пуще. Стороны достигли понимания по совместному обеспечению гумкоридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. Третий раунд переговоров состоялся 7 марта. После этого стороны перешли на онлайн-формат общения. 14 марта в российско-украинских переговорах взята техническая пауза. За ходом российской спецоперации на Украине следите в текстовой трансляции Лайфа.

BannerImage

Getty Images / Sefa Karacan / Anadolu Agency

Александр Юнашев
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Дмитрий Песков
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar