Песков назвал сложной работу переговорных делегаций РФ и Украины

Однако, по словам представителя Кремля, в данном случае позитивным является сам факт продолжения этой работы.

Переговорный процесс России и Украины продолжается, это сложная работа. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Работа между двумя делегациями ведётся. Вы знаете, что она ведётся посредством видеоконференций. Работа сложная", — отметил представитель Кремля.