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15 марта, 09:48

Песков назвал сложной работу переговорных делегаций РФ и Украины

Однако, по словам представителя Кремля, в данном случае позитивным является сам факт продолжения этой работы.

Переговорный процесс России и Украины продолжается, это сложная работа. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Работа между двумя делегациями ведётся. Вы знаете, что она ведётся посредством видеоконференций. Работа сложная", — отметил представитель Кремля.

Однако, по словам Пескова, в данном случае позитивным является сам факт продолжения этой работы.

Мединский: Российско-украинские переговоры проходят ежедневно в формате ВКС

Мединский: Российско-украинские переговоры проходят ежедневно в формате ВКС

Напомним, первый раунд переговоров России и Украины состоялся в Гомельской области 28 февраля и продлился пять часов. Второй раунд прошёл в Беловежской Пуще. Стороны достигли понимания по совместному обеспечению гумкоридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. Третий раунд переговоров состоялся 7 марта. После этого стороны перешли на онлайн-формат общения. 14 марта в российско-украинских переговорах взята техническая пауза. За ходом российской спецоперации на Украине следите в текстовой трансляции Лайфа.

Обложка ©

Getty Images / Sefa Karacan / Anadolu Agency

Александр Юнашев

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