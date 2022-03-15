Песков назвал сложной работу переговорных делегаций РФ и Украины
Однако, по словам представителя Кремля, в данном случае позитивным является сам факт продолжения этой работы.
Переговорный процесс России и Украины продолжается, это сложная работа. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Работа между двумя делегациями ведётся. Вы знаете, что она ведётся посредством видеоконференций. Работа сложная", — отметил представитель Кремля.
Однако, по словам Пескова, в данном случае позитивным является сам факт продолжения этой работы.
Напомним, первый раунд переговоров России и Украины состоялся в Гомельской области 28 февраля и продлился пять часов. Второй раунд прошёл в Беловежской Пуще. Стороны достигли понимания по совместному обеспечению гумкоридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. Третий раунд переговоров состоялся 7 марта. После этого стороны перешли на онлайн-формат общения. 14 марта в российско-украинских переговорах взята техническая пауза. За ходом российской спецоперации на Украине следите в текстовой трансляции Лайфа.
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