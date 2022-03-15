Песков: Позиция Путина о выходе РФ из Совета Европы окончательно не сформулирована
При этом официальный представитель Кремля обратил внимание на то, что положение дел с этой организацией "весьма очевидно". Российский лидер проинформирует общественность дополнительно, заверил он.
Президент России Владимир Путин пока не делал заявлений по поводу выхода РФ из Совета Европы (СЕ). Кремль сообщит, когда позиция главы государства будет окончательно сформирована, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"До сих пор не было никаких заявлений президента на этот счёт. Когда позиция будет окончательно сформулирована — тем более что положение дел с Советом Европы весьма очевидно — президент сообщит об этом", — сказал он.
Ранее Лайф рассказывал, что в ПАСЕ предложили исключить Россию из Совета Европы. Авторы документа с таким призывом утверждают, что РФ "совершила действия, несовместимые со статусом страны – участницы организации". А член российской делегации, сенатор Владимир Круглый сообщил, что ПАСЕ уведомила Россию о приостановке членства в ассамблее.
ТАСС / Новодережкин Антон