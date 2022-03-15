Песков: Позиция Путина о выходе РФ из Совета Европы окончательно не сформулирована

Президент России Владимир Путин пока не делал заявлений по поводу выхода РФ из Совета Европы (СЕ). Кремль сообщит, когда позиция главы государства будет окончательно сформирована, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"До сих пор не было никаких заявлений президента на этот счёт. Когда позиция будет окончательно сформулирована — тем более что положение дел с Советом Европы весьма очевидно — президент сообщит об этом", — сказал он.